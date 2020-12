Der russische Elektronik- und Zubehör-Veredler Caviar hat in dieser Woche seine neueste Kreation für betuchte Kunden veröffentlicht: Ein vergoldetes iPhone 12 Pro im iPhone-4-Design mit einem Stück von Steve Jobs legendärem Rollkragen-Pullover. Die Luxus-Ausführung ist sowohl für das iPhone 12 Pro als auch das iPhone 12 Pro Max erhältlich.

Käufer können dabei aus den Speicher-Ausführungen mit 128, 256 und 512 Gigabyte wählen. Die günstigste Variante in Form des iPhone 12 Pro mit 128 Gigabyte internem Speicher schlägt mit 8.910 US-Dollar (umgerechnet rund 7.348 Euro) zu Buche. Die kostspieligste Variante mit dem iPhone 12 Pro Max und 512 Gigabyte internem Speicher kostet 10.140 US-Dollar (umgerechnet rund 8.362 Euro). Caviar verschickt weltweit kostenlos und gibt auf seine Luxus-Artikel ein Jahr Garantie.

Das sogenannte "Jobs 4 Gold" iPhone 12 Pro oder iPhone 12 Pro Max ist in Schwarz gehalten und orientiert sich am Design des iPhone 4 aus dem Jahr 2010. Das Gehäuse besteht aus geschwärztem Titan. Die Gehäuse-Seiten sowie die Kameras sind in Gold eingefasst. Das Apfel-Logo besteht aus 750er Gold. In seiner Mitte hat Caviar ein kleines Stück von Steve Jobs legendärem schwarzen Rollkragen-Pullover integriert, in dem er seine iPhone-Präsentationen abhielt. Die Rückseite ziert außerdem Steve Jobs Unterschrift in Gold. (Macwelt)