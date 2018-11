Mit dem neuen iPad Pro will Apple nach eigenen Angaben Notebooks überflüssig machen. In der Tat: Was die Leistung anbetrifft schenken sich iPad Pro und MacBook Pro nicht mehr viel. Doch zu einem PC- oder Notebook-Ersatz gehört noch mehr. Dafür soll die Kombination mit Tastatur und Apple Pencil herhalten. Wie gut das klappt, finden wir im Video heraus.