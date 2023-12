Apple hat soeben ein unerwartetes iOS-Update veröffentlicht, über dessen Inhalt fast kein Wort verloren wurde. iOS 17.2.1 hat die folgenden Versionshinweise:

Dieses Update bietet wichtige Fehlerbehebungen und wird für alle Benutzer empfohlen.

Informationen über den Sicherheitsgehalt von Apple-Software-Updates finden Sie auf dieser Website:https://support.apple.com/kb/HT201222

Die Seite zu geschlossenen Sicherheitslücken ist diesmal auch leer. Zwar ist iOS 17.2.1 dort aufgeführt (zusammen mit Safari 17.2.1 und iOS 16.7.4), aber es wird kein tatsächlicher Sicherheitsinhalt beschrieben. "Dieses Update enthält keine veröffentlichten CVE-Einträge" ist alles, was Sie finden werden. In macOS 14.2.1, das ebenfalls heute veröffentlicht wurde, gibt es eine einzige Korrektur für die Bildschirmfreigabe, die jedoch in keinem der anderen Betriebssystem-Updates enthalten ist.

Auf Twitter kursieren Screenshots der chinesischen Version des iOS-Updates, wo im Unterschied zur deutschen und englischen Version noch ein Satz hinzugefügt ist: "Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und löst das Problem, dass sich die Batterie in einigen Fällen schneller entlädt als erwartet."

Fixed an issue where the battery drained faster than expected in some cases.

- Kuku (@JUNJUNEDM) December 19, 2023

Was auch immer die Ursache für das schnelle Update vor Weihnachten ist, sie wirkt sich anscheinend auch auf ältere iPhones aus. Für iPhones, auf denen iOS 16 läuft, die aber nicht mit iOS 17 kompatibel sind (iPhone 8 und iPhone X), hat Apple heute auch iOS 16.7.4 veröffentlicht. In den Versionshinweisen heißt es, dass das Update "ein Problem behebt, bei dem integrierte Apple-Apps, die gelöscht wurden, möglicherweise nicht installiert werden können."

iPadOS nicht betroffen?

Interessant ist ebenfalls, dass Apple diesmal keine begleitende iPadOS-Version veröffentlicht hat - die Aktualisierung ist nur für iPhones gedacht, trotz der Aufteilung in iPadOS und iOS eine Seltenheit im Hause Apple. Auch fehlen in der Update-Liste watchOS und tvOS, die bei den regulären Updates immer mit dabei sind.

Teile dieses Artikels sind ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation "Macworld" erschienen und wurden aus dem Englischen übersetzt. (Macwelt)