In seinen jährlichen Jahresrückblicken gibt der Cloud-Performance- und -Security-Anbieter Cloudflare einen Überblick über Online-Trends und -Sicherheitsprobleme. In diesem Jahr, so Cloudflare, behielt Google seine Position als beliebteste Internetseite, gefolgt von Facebook, Apple und TikTok. Facebook überholte 2022 den Spitzenreiter TikTok bei den sozialen Medien, und auch Instagram und Twitter/X rangierten hoch.

X/Twitter im Sinkflug

Allerdings hatte der seit Übernahme durch Elon Musk sehr umstrittene Nachrichtendienst Twitter (jetzt bekannt als X) kein gutes Jahr. Der Dienst erreichte im Vorjahr, als der Krieg in der Ukraine ausbrach, seinen Höchststand auf Platz 8 und verzeichnete 2023 einen Abwärtstrend. Zu Beginn des Jahres lag er niedriger als 2022 und schwankte zwischen den Plätzen 12 und 16, am Jahresende zwischen 13 und 19.

Im Detail zeigt sich, dass X/Twitter an den Wochenenden, vor allem zwischen dem 15. April und dem 10. Juni, an Beliebtheit zunahm und einen Spitzenwert auf Platz 11 oder 12 erreichte. Dieser Anstieg war besonders vor dem 14. Mai zu beobachten, wo es durchgehend auf Platz 11 lag, und pendelte sich dann vom 14. Mai bis zum 10. Juni auf Platz 12 ein, was sich mit den wichtigsten europäischen Fußballereignissen deckte. Nach dem Champions-League-Finale am 10. Juni erreichte X/Twitter diese Spitzenposition jedoch nicht mehr.

GenAI als ein herausragender Trend

In der neuen Kategorie der generativen KI-Dienste lag OpenAI an der Spitze, gefolgt von Character AI, Quillbot und Hugging Face. GenAI wurde im Jahr 2023 weltweit zu einem herausragenden Trend, der Ende November 2022 mit dem Start von OpenAIs ChatGPT ins Blickfeld rückte.

Laut dem Cloudflare-Bericht verhalf der Buzz OpenAI zu Beginn des Jahres zu großer Bekanntheit. Im Laufe des Jahres machten aber auch andere GenAI-Dienste von sich reden, wie Character.ai, QuillBot, Hugging Face, Poe, Perplexity, Wordtune, Bard, ProWritingAid und Voicemod.

Web-Zugang via Smartphone - und Satellit

Smartphones stehen beim Internetzugang an erster Stelle. Im Jahr 2023 beobachtete Cloudflare, dass über 40 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer über ein mobiles Gerät auf das Internet zugreifen - und von denjenigen, die mit tragbaren Geräten auf das Internet zugreifen, tut dies ein Drittel mit Apple-Geräten, berichtet David Belson, Leiter der Abteilung Data and Insights bei Cloudflare, in einem Interview.

In Gebieten, in denen SpaceX Starlink verfügbar ist, scheinen die Nutzer/innen den Dienst schnell zu nutzen, um ins Internet zu gehen. "Wir gehen davon aus, dass auch andere satellitengestützte Internetdienste, wie die von Amazon und OneWeb, die derzeit entwickelt werden, auf großes Interesse stoßen werden", fügte er hinzu.

Internet-Ausfälle nehmen zu

Der Bericht zeigt zudem, dass Internetausfälle ein wachsendes Problem sind. Im Jahr 2023 gab es weltweit über 180 Internetausfälle, ein Anstieg gegenüber den 150 im Jahr 2022. Viele dieser Ausfälle waren auf regionale und nationale Abschaltungen zurückzuführen, die von Regierungen angeordnet wurden.

"Im Irak zum Beispiel gab es im Juni, Juli, August und September mehrere Tage lang Ausfälle, sowohl im Hauptteil des Landes als auch in der Region Kurdistan", so Belson. "Zusätzlich zu den von der Regierung veranlassten Internetabschaltungen gab es auch noch mehrere Ausfälle aufgrund von Kabelunterbrechungen - sowohl terrestrisch als auch unterseeisch -, Naturkatastrophen wie Stürmen und Erdbeben sowie Stromausfällen.

Log4j weiter im Umlauf

Auch die Security bereitete den Internetanbietern Sorgen. Belson berichtete, dass Angreifer weiterhin den Exploit Log4j nutzen, eine Sicherheitslücke, die erstmals im Dezember 2021 bekannt wurde. Eine weitere kürzlich bekannt gewordene Schwachstelle, die zu einem beliebten Ziel für Angreifer wurde, war HTTP/2 Rapid Reset, das von Cloudflare im Oktober 2023 entdeckt wurde. "Diese neue Schwachstelle hat weitreichende Auswirkungen und kann jedes Unternehmen betreffen, das HTTP/2 für seine Websites und Anwendungen nutzt", fügte er hinzu.

Finanzunternehmen waren die Hauptziele von Cyberangriffen. Die häufigsten Cybersecurity-Bedrohungen waren betrügerische Links und Erpressungsversuche in E-Mails.

Vorgehensweise

Die Quelle für diese Informationen in der Studie ist Cloudflare Radar, ein kostenloser Dienst, der Zugang zu weltweiten Trends und Einblicken im Internet bietet. Das Unternehmen untersuchte dazu anonyme Daten des beliebten öffentlichen DNS-Resolvers 1.1.1.1.

Um die Liste der Internetdienste zu erstellen, nutzten sie zwei Methoden. Als Erstes stellten sie Domains zusammen, die zu demselben Online-Dienst gehören. Zu Twitter/X gehörten zum Beispiel Domains wie twitter.com, t.co und x.com. Als Nächstes überprüfte das Unternehmen eine umfangreiche Liste von Domains, um diejenigen zu finden, die Services für Menschen anbieten. (mb)

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Computerworld.