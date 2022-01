Mit der 5. Generation seines Cray X Smart Power Suit stellt der deutsche Hersteller German Bionic ein Exoskelett vor, das die bisherigen Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete erweitert. Das neue Modell soll wie seine Vorgänger, sicherstellen, dass sich Arbeiterinnen und Arbeiter, die täglich schwere Hebearbeiten durchführen, oder Fließbandarbeit leisten, bei ihrer täglichen Arbeit nicht überanstrengen oder verletzen. Ermöglicht wird dies jedoch nicht alleine durch seine mechanischen Bauteile: Integrierte Software, künstliche Intelligenz und die zugehörige Roboterplattform German Bionic IO Cloud machen das Exoskelett zu einem aktiven Exoskelett, das Nutzern bei Hebevorgängen von bis zu 30 kg sowie mit neuer Laufunterstützung hilft, den eigenen körperlichen Kraftaufwand zu reduzieren.

Das Exoskelett ist aus Karbonfasern gefertigt und wird wie ein Rucksack am Rücken und an den Oberschenkeln befestigt. Es arbeitet durch zwei Motoren rechts und links, die an Sensoren gekoppelt sind und die Bewegungsimpulse des Trägers aufnehmen. Aus diesen Informationen berechnet es den Kraftaufwand, mit dem es den Anwender unterstützt. Das Ausmaß dieser Kraftunterstützung kann jeder Nutzer dabei individuell an seine Bedürfnisse und Wünsche am Gerät einstellen. Zudem überträgt das Cray X alle Daten per WLAN, LTE oder in einem vom Anwenderunternehmen gewünschten Datenmodus in die Bionic-Cloud.

German Bionic Cray X: Die Neuerungen

Mit der 5. Gerätegeneration will der Hersteller mit der Digitalisierung in Branchen wie Logistik oder Industrie weiterhin Schritt halten:

Laufunterstützung: Neben der Unterstützung beim Heben schwerer Lasten unterstützt das Gerät nun auch beim Gehen und Treppensteigen. Es schiebt dabei die Beine sanft nach vorne, was dazu beitragen soll, vorzeitige Erschöpfung zu verringern.

Außeneinsatz: Das Exoskelett wurde erfolgreich nach IP54-Norm getestet, was Schutz gegen Spritzwasser und Staub in schädigender Menge bedeutet.

Energiemanagement: Die Hot-Swapping-Funktion auf der neuen 40-Volt-Plattform ermöglicht es dem Träger, ohne Arbeitsunterbrechung durch einen Batteriewechsel zu arbeiten.

Nutzerführung: Ein neuer Onboarding-Assistent liefert auf dem integrierten Display Tipps und Anweisungen für den Einstieg.

Ergonomie-Frühwarnsystem: Das KI-basierte Frühwarnsystem Smart Safety Companion erkennt Anzeichen von Fehlhaltungen und falschen Hebepraktiken. Diese Erkenntnisse sammelt das System aufgrund eines digitalen Zwillings, der mit Echtzeit-Daten gefüttert wird. Indem es den Träger warnt, soll es dabei helfen, Ermüdungen und daraus resultierende Fehler und Verletzungen zu vermeiden. Die Software erkennt und warnt intelligent bei Symptomen von Ermüdung und weist in Echtzeit auf richtige Körperhaltung und Hebepraktiken hin oder gibt Pausenempfehlung. Als präventive Maßnahmen schlägt sie außerdem schnelle und einfache Dehnungsübungen vor.

"KI ist die Grundlage für die Weiterentwicklung der Exoskelett-Technologie und die Zukunft der menschlichen Augmentation. Die Cloud-basierte Exoskelett-Plattform von German Bionic ist einzigartig in der Branche. Sie liefert uns die notwendigen Daten, um maschinelles Lernen voranzutreiben, KI-Anwendungen zu optimieren und unsere Forschung und Entwicklung auf einem höheren Level fortzuführen. Mit der fünften Generation des Cray X haben wir neue und wesentliche Schritte in diese Richtung unternommen", sagt Norma Steller, Head of IoT bei German Bionic. (bw)