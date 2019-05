Die US-Chip-Hersteller Intel, Qualcomm und Broadcom liefern keine Chips mehr an Huawei. Das berichtet Bloomberg. Intel liefert unter anderem Server- und Notebook-Prozessoren an Huawei. Qualcomm wiederum beliefert Huawei vor allem mit Modem-Prozessoren.

Der Lieferstopp der drei Chip-Giganten trete demnach mit sofortiger Wirkung und bis auf weiteres in Kraft. Auch das US-Unternehmen Xilinx Inc. will laut Bloomberg keine Chips mehr an Huawei liefern. Außerdem sollen die Speicherchip-Produzenten Micron Technology und Western Digital keine Komponenten mehr an Huawei liefern.

In Deutschland soll sich der Chip-Hersteller Infineon Technologies dem Lieferstopp anschließen, wie Nikkei aus gut informierten Quellen erfahren haben will. Infineon wolle in dieser Woche die Situation intern diskutieren und dann weiter entscheiden. Infineon lieferte bisher Mikrocontroller und Powermanagement-Schaltkreise an Huawei.

Huawei fertigt aber auch eigene Prozessoren und Modem-Chips und könnte einen Boykott vermutlich zumindest teilweise abfangen. Huawei habe Bloomberg zufolge außerdem vorgesorgt und in der Vergangenheit bereits größere Stückzahlen an Prozessoren aufgekauft und diese gelagert. Damit soll der chinesische Smartphone- und Netzwerkgeräte-Hersteller mindestens drei Monate Lieferstopp überbrücken können.

Google entzieht Huawei die Lizenz für Android-Nutzung

Der Entscheidung der Chip- und Speicher-Hersteller aus den USA und Deutschland ging Googles Entscheidung voran,dass Huawei keinen Zugriff mehr auf Googles mobiles Betriebssystem Android und auf Google Play haben soll. Einem Reuters-Bericht zufolge hat das Alphabet-Unternehmen Google alle Geschäfte mit Huawei eingestellt, die „einen Transfer von Hardware, Software oder technischen Service“ beinhalten.

Eine Ausnahme gelte nur dann, wenn diese öffentlich als Open-Source verfügbar seien. Googles Mutterkonzern Alphabet reagiere dem Reuters-Bericht zufolge damit auf die von der Trump-Regierung getroffene Entscheidung, die es dem chinesischen Unternehmen Huawei verbietet, Geschäfte in den USA zu machen. US-Präsident Trump hatte Ende vergangener Woche unter Berufung auf einen nationalen Notstand einen entsprechenden Erlass gegen Huawei unterzeichnet.

Gegenüber US-Medien betonte Google am Sonntag, dass Besitzer eines Huawei-Smartphones auch weiterhin Google Play nutzen können, um Updates für Apps oder neue Apps herunterzuladen. Die Nutzer seien auch weiterhin über Google Play Protect vor Angriffen geschützt. Das gilt allerdings nur für die aktuell auf den Huawei-Smartphones befindliche Android-Version(en).

Aufgrund der Entscheidung von Alphabet/Google darf Huawei keine Updates für Android mehr an seine Geräte ausliefern. Künftige Huawei-Smartphones mit Android verlieren außerdem den Zugriff auf den Google Play Store und dürfen nicht mehr mit populären Google-Apps wie Google Mail oder Youtube ausgeliefert werden. Huawei ist es also nur noch gestattet, die Open-Source-Variante von Android, also das Android Open Source Project (AOSP), zu verwenden. Diese bietet allerdings keinen Zugriff auf die proprietären Dienste und Applikationen von Google für Android. Theoretisch könnte Huawei auch über ASOP Updates für Android ausliefern. Das würde allerdings voraussetzen, dass Huawei dafür eine eigene Update-Plattform aufsetzt und verwendet und das Sicherheitsupdates für Android zeitnah auch für AOSP verfügbar sind.

