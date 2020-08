Digitale Transformation und Business-Agilität stehen heute ganz oben auf der Agenda jedes CIOs. Dabei kommt der Integration von Applikationen und Services eine strategische Bedeutung zu. Denn wir leben in einer Welt, in der Geschäftsprozesse in der Cloud ablaufen, Lieferketten automatisiert werden und Unternehmen rund um die Uhr digital mit Kunden und Partnern kommunizieren. Nur mit einer durchgängigen Vernetzung lassen sich Prozesse ganzheitlich digitalisieren, neue Wertschöpfungsströme generieren und agil auf disruptive Veränderungen im Wettbewerb reagieren.

Das Streben nach mehr Agilität verändert dabei die Integrationsaufgaben selbst. Regelmäßig kommen neue Aufgaben hinzu, aus denen auch neue Zuständigkeiten resultieren:

Daten von Maschinen und IoT-Geräten sollten in Echtzeit analysiert werden.

Datenschutz und Sicherheitslinien sind über alle Infrastrukturen durchzusetzen und zu kontrollieren

Prozesse müssen durchgängig sichtbar gemacht und kontrolliert werden.



Nutzer aus Fachbereichen sollen über Self-Service-Portale und Low-Code-Plattformen in die Lage versetzt werden, die eigenen Anwendungen, Daten und Prozesse zu integrieren. Dazu benötigen sie nur geringe technische Spezialkenntnisse.

Integration - eine Frage der Kompetenz

Um diese Aufgaben zu bewältigen, empfiehlt Rob Westerling, Services Sales Leader beim Integrationsspezialisten Dell Boomi, ein "Integration Center of Excellence" aufzubauen. "Es handelt sich dabei nicht um ein Kompetenzzentrum im Sinne eines festen Ortes", stellt der Manager klar, "sondern um ein interdisziplinäres Team von Experten, das sich ganzheitlich um Integrationsaufgaben kümmert." Ein solches Integration Center bietet laut Westerling folgende Vorteile:

Prozesse werden transparent, standardisiert und damit wiederverwertbar. "Statt jedes Mal das Rad neu zu erfinden, können Teams auf vorgefertigte Konnektoren, von der Community entwickelte Konfigurationen oder Integrations-Libraries zurückgreifen, wie sie beispielsweise Boomi zur Verfügung stellt", erklärt Westerling.

Werden Integrationen aus solchen wiederverwendbaren Komponenten und Schnittstellen aufgebaut, verbessert das Skalierbarkeit und Agilität erheblich.

Sicherheitsrichtlinien und Compliance-Vorgaben werden von Anfang an berücksichtigt. So lassen sich rechtliche und organisatorische Probleme von vornherein vermeiden, die in unstrukturierten Integrationsprojekten häufig zu Verzögerungen führen.

Das Integrationsteam kann agiler auf Geschäftsanforderungen reagieren und geschäftskritische Integrationen können schneller geplant und aufgebaut werden. Workflows lassen sich zunehmend automatisieren.

Spezielle Applikationen aus Fachabteilungen lassen sich leichter einbeziehen. "Mithilfe der Low-Code-Schnittstelle von Boomi und den Integrationsvorlagen aus dem Integration Center können Fachanwender ihre eigenen Integrationen entwickeln", so Westerling.

Integrations-Tools können für alle bereitgestellt werden. Das ICoE-Team kann auf Basis von Plattformen wie Boomi Entwicklern und Fachabteilungen ein Self-Service-Portal zur Verfügung stellen. Hier finden Anwender die richtigen Werkzeuge und Informationen, um selbst Integrationsprojekte durchzuführen.

Kluge Integration kann Kosten senken. "Oft werden neue Applikationen angeschafft, um ein bestimmtes Problem zu lösen", sagt Westerling, "dabei lassen sich viele Anforderungen auch durch eine intelligente Kombination bereits vorhandener Anwendungen abdecken."

Die vier Modelle der Implementierung

Basierend auf dem Input von mehr als 10.000 Kunden hat Boomi ein Modell der Integrationsreife entwickelt, das die unterschiedlichen Bedürfnisse und Voraussetzungen von Anwenderunternehmen berücksichtigt. "Das Boomi ICoE ist modular und flexibel, um die Bedürfnisse der Unternehmen am besten zu erfüllen, wo auch immer sie sich auf ihrem Weg zu mehr Business-Agilität befinden", sagte Westerling.

Folgende vier "Models for an ICoE Engagement" hat Boomi entwickelt:

Best Practices: "Basierend auf unseren Erfahrungswerten trainieren wir das Integrationsteam, helfen bei der Installation eines Self-Service-Portals und stellen unsere Best Practices zur Verfügung", erklärt Westerling. Guardrail Community: Erweiterter Support bei der Implementierung eines Integration Center. In diesem Fall erhalten Unternehmen zusätzlich ein konsistentes Architektur-Framework, das die allgemeinen Prinzipien der Integration beschreibt, sowie Templates für deren beispielhafte Implementierung. Shared Community:"Um das Integrationsteam so effizient wie möglich zu machen, bieten wir eine Reihe von Unterstützungsangeboten", sagt Westerling, "das reicht von den Anforderungsprofilen für die Team-Mitglieder über Design-Vorlagen für eine schnellere Integration bis hin zu Templates für das Projektmanagement." Cenralized Community: "Wir stellen Unternehmen auf Wunsch die komplette Service-Organisation zur Verfügung, inklusive Helpdesk, Security-, Kapazitäts- und Incident-Management", erläutert Westerling.

Vom Modell zur Realität: die Boomi Roadmap

Die "ICoE-Roadmap" von Boomi besteht aus einer Liste wiederverwendbarer Frameworks, die nach und nach umgesetzt werden sollen. So lässt sich der für neue Integrationen erforderliche Arbeitsaufwand um bis zu 80 Prozent reduzieren. Die Frameworks stellen auch sicher, dass die Projekte sich an bewährte Praktiken und Richtlinien halten, und verbessern die Datenverwaltung.

Als Ergebnis agiler und standardisierter Integrations-Frameworks und -Technologien rückt auch die Vision von einer "Single Version of Truth" in greifbare Nähe. Datenquellen lassen sich so miteinander verbinden, dass alle Anwender in allen Fachbereichen und zu allen Zeiten Zugang zu demselben konsolidierten Datensatz erhalten.

"Unser Exzellenzzentrum ist Bestandteil eines umfassenderen ,Boomi Blueprint, wie wir es nennen'', sagte Westerling. "Wir werden weitere Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen, um die Business-Agilität unserer Kunden zu beschleunigen und ihnen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu geben."

Fazit

Boomis ICoE-Services geben Unternehmen den entscheidenden Vorsprung beim Aufbau eines Integrations-Kompetenzzentrums und bei der Implementierung bewährter Integrationsverfahren. Die Einrichtung eines Integration Center of Excellence ist dabei ein wesentlicher Treiber von Digitaler Transformation und Business-Agilität. Es löst Konflikte zwischen IT und Fachabteilungen, reduziert durch wiederverwendbare Templates und Frameworks den Integrationsaufwand und verhindert durch eine durchgängige Sichtbarkeit aller Abhängigkeiten Sicherheits- und Compliance-Probleme. Nicht zuletzt versetzt es Fachanwender in die Lage, über die Low-Code-Plattform von Boomi selbst Applikationen in der Abteilung zu integrieren. Das beschleunigt die Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsmodelle drastisch.