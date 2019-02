Innovations-Knowhow für den Mittelstand Digitalisierungswissen für alle Branchen, Fachbereiche und Unternehmensgrößen, insbesondere für Firmen aus dem Mittelstand, erhalten Interessierte auch auf der „SAP Now Berlin – Zukunft gestalten“ : Im Rahmen einer Veranstaltung in Berlin am 13. und 14. März 2019 erhalten die Besucher wichtige Informationen aus erster Hand, um in ihren Unternehmen Innovationen umzusetzen – konkret und interaktiv in praxisnahen Vorträgen, zahlreichen Projektberichten und kurzweiligen Workshops. Ergänzend dazu steht ein umfangreiches Informationsangebot über Software-Lösungen zur Verfügung, die auf die Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen zugeschnitten sind. Die Palette reicht von ERP-Lösungen über Analyse-Programme bis hin zu kompletten digitalen Plattformen. Weitere Informationen zu den SAP-Lösungen für KMU finden Sie außerdem hier.