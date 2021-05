USU ist mit seinen 630 Beschäftigten der führende Anbieter von Software- und Services für IT & Customer Service Management. Mit den USU-Lösungen antworten Unternehmen weltweit auf die sich ändernden Kunden- und Mitarbeiterbedürfnisse in einer digitalisierten Arbeitswelt. USU ermöglicht smartere Services, einfachere Workflows, bessere Zusammenarbeit - und damit den Erfolg seiner Kunden in ihren anspruchsvollen und dynamischen Märkten. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Herausragende Initiativen

U Step In!

Zu dieser mehrmals im Jahr stattfindenden Einführungsveranstaltung sind deutschlandweit alle neuen Mitarbeitenden eingeladen. Hier lernen neue Kolleginnen und Kollegen die Firma, deren Geschichte, Geschäftsprinzipien, Spirit sowie den Vorstand kennen.

Für die Auszubildenden und Studierenden veranstaltet die USU zusätzlich einen Einführungstag mit dem Ziel, dass sie sich untereinander kennen lernen, gemeinsam Aufgaben lösen und sich über ihre Ausbildung austauschen können. Diesen Tag organisieren die Auszubildenden des Vorjahres.

USU Committees & Boards

Eine wichtige Input-Quelle für neue Ideen und Fortschritte sind die USU Committees & Boards, die sich um den Austausch und die Entwicklung gruppenübergreifender Fachthemen kümmern. Durch die Gremien werden diese Themen gemeinsam abgestimmt und vorangetrieben. Der Erfahrungs- und Wissensaustausch wird in den Gremien gefördert. Ziel ist es, die Entwicklungsaktivitäten innerhalb der USU-Gruppe besser zu koordinieren und Synergiepotentiale zu identifizieren und zu nutzen.

USU Role-Model Award

Für den USU Role-Model Award können Mitarbeitende, die besondere Leistungen in Bezug auf die USU-Werte in einem Jahr geleistet haben, von ihren Kolleginnen und Kollegen nominiert werden. Die Mitarbeitenden mit den meisten Nominierungen in einer Kategorie, werden in der jährlichen Kick-Off Veranstaltung ausgezeichnet und erhalten ein persönliches Geschenk.

Das sagen die Mitarbeitenden

86 Prozent der Mitarbeitenden der USU, die sich an der Befragung beteiligt haben, sagen: "Wenn man alles in Betracht zieht, kann ich sagen, dass dies ein sehr guter Arbeitsplatz ist. 93 Prozent geben zu Protokoll: "Ich kann hier [bei der USU] ich selbst sein."

Studierende gesucht

Gesucht werden derzeit: Berufseinsteiger und -einsteigerinnen, Berufserfahrene und Studierende für die IT-Beratung sowie die Entwicklung, den Vertrieb, das Marketing, das Projektmanagement und die Verwaltung.

Kontakt: Julia Kazymov, 07141 4867-356, Mail, Spitalhof 1, 71696 Möglingen bei Stuttgart