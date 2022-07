Wie Indiens Regierung erklärte, sollen die Systeme für Identitätsmanagement und digitale Zahlungsabwicklung künftig allen interessierten Ländern über offene APIs zur Verfügung stehen.

India Stack, das im Jahr 2010 mit einem Digital-Identity-Projekt unter dem Namen "Aadhaar" an den Start ging, bietet mehrere offene Schnittstellen für diverse papier- und bargeldlose Services. Die indische Regierung hofft, dass die Systeme künftig auch andere Länder dabei unterstützen, Services für ihre Bürger schneller auszuliefern.

#DIW2022 | PM @narendramodi launches https://t.co/JQIwmA9LGS that will further India's ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. Here's how... #IndiasTechade pic.twitter.com/wTJj7BdO4e