Wenn Sie bisher in Sachen Business noch nichts mit Digital Twins zu tun hatten, basiert ihr Bild von der Technologie eventuell auf den Matrix-Filmen oder der Sims-Videospielreihe. Allerdings gelten digitale Zwillinge dank der Fortschritte in den Bereichen Edge Computing, Internet of Things, verteilte Datenmanagement-Plattformen und Machine Learning längst nicht mehr als Science Fiction, sondern haben sich zu einer bewährten Business-Funktion entwickelt.

Damit Unternehmen das Potenzial von digitalen Zwillingen voll ausschöpfen können, gilt es, die Kluft zwischen IT und OT zu überbrücken, wie Jens Beck, Partner für Data Management und Innovation beim Serviceanbieter Syntax, konstatiert: "CIOs und IT-Führungskräfte müssen verstehen, dass OT eine andere Welt ist als IT. Ein perfekter digitaler Zwilling ist die Verschmelzung beider Welten."

Lange Jahre konnten sich Unternehmen eine Trennung von OT und IT leisten. Das gilt für diverse Branchen inzwischen nicht mehr - etwa die Fertigungsindustrie, das Baugewerbe, den Einzelhandel und andere Sektoren, in denen physische und digitale Welt miteinander verschmelzen müssen. Ein Digital Twin ermöglicht diese Verbindung und damit auch die Optimierung von Produktion und Qualität.

Wir haben - gemeinsam mit Experten aus diversen Bereichen - ermittelt, wie IT-Entscheider und -Führungskräfte vorgehen sollten, die sich gerade erstmals mit dem Thema Digital Twin auseinandersetzen oder eine Entwicklung in Erwägung ziehen.

Die folgenden sieben Schritte unterstützen Sie dabei, digitale Zwillinge erfolgreich in Ihrem Unternehmen einzuführen.

1. Erfolgreiche Deployments recherchieren

Vor dem eigentlichen Brainstorming über einen neuen Technologiebereich empfiehlt es sich, die Use Cases und Benefits von Early-Adopter-Unternehmen zu recherchieren. Geht es um Digital Twins, gibt es zahlreiche Beispiele aus den Bereichen:

Um die Akzeptanz neuer Technologien zu fördern, sollten Führungskräfte stets nach guten Stories Ausschau halten. Die sollten einerseits insprierend sein und veranschaulichen, was möglich ist - andererseits aber auch Business Outcomes aufweisen. Sollten Ihre direkten Konkurrenten erfolgreich Digital Twins entwickelt und eingesetzt haben, kann es ein Gefühl der Dringlichkeit schaffen, diesen Use Case zu präsentieren.

2. Gamechanger erkennen

Die Entwicklung eines digitalen Zwillings ist teuer. Expertenschätzungen zufolge liegen die Kosten für den Digital Twin eines durchschnittlichen Bürogebäudes zwischen 1,2 und 1,7 Millionen Dollar. Bevor Sie also damit beginnen, einen digitalen Zwilling zu entwickeln, sollten Sie:

Manchmal kann dabei eine bahnbrechende Zielsetzung zum Treiber für die Investition werden, wie Abhijit Mazumder, CIO von Tata Consultancy Services (TCS), anhand eines Beispiels illustriert: "Im Jahr 2020 arbeitete TCS mit einer lokalen Nichtregierungsorganisation zusammen, um das Problem der damals gerade entstehenden COVID-19-Hotspots zu adressieren. Mithilfe des Digital Twin einer Stadt wurden Prozesse simuliert und Faktoren modelliert, die die Ausbreitung des Virus beeinflussten. Das war ein Mittel, um wirksame Interventionen zu erforschen, ohne die öffentliche Gesundheit und Sicherheit zu gefährden."

3. Lifecycle Management berücksichtigen

Nicht nur die Entwicklung eines digitalen Zwillings ist zeit- und kostenintensiv, es fallen auch laufende Supportkosten an. Die sind nötig, damit die zugrundeliegenden Modelle akkurate Ergebnisse liefern. Ein Grund mehr für gute Vorbereitung. Geht es nach David Talby, CTO beim KI-Dienstleister John Snow Labs, sollten Sie insbesondere folgende drei Aspekte bedenken, bevor Sie mit Digital Twins experimentieren:

Der CTO ergänzt: "Versuchen Sie, Elemente des gesamten Lifecycle im Voraus zu berücksichtigen - insbesondere Funktionen, die Machine-Learning-Modelle und automatisierte Deployments unterstützen."

4. Systemdesign-Tools nutzen

Stehen Business Case und Lifecycle, stellt sich die Frage, welche Tools Sie in Erwägung ziehen sollten, um die Planungs- und Experimentierphase zu starten. Arjun Chandar, CEO des Tool-Anbieters IndustrialML, empfiehlt: "Nutzen Sie CAD-Software oder Simulations-Tools, um mit digitalen Zwillingen auf Konstruktionsseite zu experimentieren und die Auswirkungen der physischen Umgebung auf neu entworfene Produkte abzuschätzen."

Im Folgenden einige Beispiele für kommerzielle Anbieter von Systemdesign-Tools, die für spezifische Zwecke zum Einsatz kommen:

Das sind nur einige von vielen Beispielen - wesentlich ist, sich mit den industriellen Plattformen vertraut zu machen, die von den operativen Teams eingesetzt werden.

