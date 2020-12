Die Bedeutung von Software steigt weiterhin an. Ob smarte Stereoanlage, Fernsehgeräte, Kühlschränke oder Kaffeemaschinen - an immer mehr Stellen kommt Software zum Einsatz. Damit steigt auch der Bedarf an Software-Entwicklern rasant. Laut Branchenverband Bitkom gab es zum Jahresende 2019 124.000 offene Stellen für IT-Experten, ein Plus von 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für die kommenden Jahre erwartet der Verband weiterhin eine hohe Nachfrage.

Aber nicht nur der Bedarf an Entwicklern nimmt deutlich zu, auch die Angebote für Entwicklungsumgebungen und -Prozesse wachsen rasant. Ziel ist es zum einen, Entwickler produktiver zu machen. Zum anderen wollen Cloud-Provider einen "Gewöhnungseffekt" bei den Entwicklern erzeugen, denn in den meisten Fällen kommt neue Software auch auf der Plattform zum Einsatz, auf der sie ursprünglich entwickelt wurde.

Vor allem die großen Cloud-Provider umwerben Entwickler deshalb mit attraktiven Lockangeboten, um neue Workloads für ihre IaaS- oder PaaS-Plattformen zu generieren. Meist handelt es sich um Free-Trials, die aber Zeit- und Performance-Einschränkungen aufweisen und somit nur einen begrenzten Nutzen haben.

Oracle: Alles "Always Free" - ohne Wenn und Aber

Das neueste Angebot kommt von Oracle. Und was Oracle mit seinen "Free-Cloud-Services" der Development-Welt an die Hand gibt, hat es in sich. Zu dem Angebot gehören zwei autonome Datenbanken, zwei OCICompute VMs sowie 100 Gigabyte Block- und 10 Gigabyte Objektspeicher. Hinzu kommen Load Balancing sowie Überwachung und Benachrichtigungen. Damit erhält jeder Entwickler die Basis zum kostenlosen Entwickeln, Testen und Einsetzen von Apps - und das zeitlich unbegrenzt.

Wem dieses Angebot nicht reicht, kann ein weiteres Paket hinzunehmen - allerdings auf 30 Tage begrenzt. Darin enthalten ist ein Gutschein über 300 US-Dollar sowie die folgenden Cloud-Services: Datenbanken, Analytics, Compute und die Container Engine for Kubernetes; des Weiteren bis zu acht Instanzen bei allen verfügbaren Services, sowie bis zu fünf Terabyte Storage.

Wozu für Serverinfrastruktur noch bezahlen?

Oracle Always Free Service ist zweifellos ein Durchbruch. Die vielen nützlichen Dienste und eine vollständige autonome Datenbank bieten Entwicklern alle erforderlichen Ressourcen, um schnell unternehmenskritische Lösungen in der Cloud zu entwickeln.

Bevor Sie jetzt schnell auf den Anmelde-Link klicken, überlegen Sie kurz, ob Sie es wirklich ernst meinen. Die Registrierung dauert ein wenig. Schließlich gibt es solch umfassende Free-Cloud-Services nur gegen echtes Interesse. Ansonsten: Haben Sie Kreditkarte und Ausweis parat? Hier geht´s zur Infrastruktur für Ihren MVP - und für alle, die noch folgen werden …