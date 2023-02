Die digitale Entwicklung schreitet unaufhörlich voran: Datengetriebene Lösungen erobern neue Märkte und bestehende Technologien werden grundlegend optimiert. Hinzu kommen neue Trends wie KI, Meta-Cloud und Hybrid-Workforce, die den Unternehmen völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Das alles kann aber nur dann sinnvoll genutzt werden, wenn auch die Security entsprechend angepasst wird - was in der Vergangenheit nicht immer einfach war. Doch inzwischen ist das erforderliche Security-Bewusstsein auch auf den Führungsetagen angekommen.

Die CYQUEO als strategischer Partner: Viele Vorteile für die Hersteller

Um dem steigenden Security-Interesse der Unternehmen nachzukommen pflegen alle großen Hersteller eine intensive Kooperation mit entsprechend qualifizierten Partnern. Das ist eine Win-Win-Situation, denn die Partner verfügen häufig über spezielles Branchen-Knowhow und kennen ihre Marksegmente und Kunden sehr genau. Der größte Vorteil dieser Zusammenarbeit ist aber der, dass die Partner die Systeme verschiedener Anbieter kombinieren können, um auf diese Art jedem Kunden die bestmögliche und umfassendste Lösung einzurichten. Die CYQUEO ist einSpezial-Dienstleister für Cloud-Security & Defense und ein solcher Partner, der für die Hersteller aus vielerlei Hinsicht ein wichtiger strategischer Reseller ist. Dazu gehört vor allem das Umsatzwachstum von der CYQUEO, das in den vergangenen Jahren jeweils rund 40 Prozent betrug. Ein Wachstum also, an dem die Hersteller sehr gerne partizipieren möchten. Und dann sind es auch noch viele Soft-Facts wie die Betreuung der deutschen Kunden durch deutschsprachige Consultants mit Sitz in Deutschland sowie das umfangreiche Branchen-Knowhow von der CYQUEO.

CYQUEO empfiehlt Proofpoint, CrowdStrike und Zscaler

Die CYQUEO empfiehlt seinen Kunden unter anderen die Lösungen von Proofpoint, CrowdStrike und Zscaler, da sich diese in hervorragender Weise ergänzen:

Proofpoint bietet einen umfassenden E-Mail-Schutz, denn E-Mail ist immer noch das wichtigste Kommunikationsmittel im B2B-Bereich.

Crowdstrike ist die erste Cloud Native Endpoint Security Plattform, bei der KI/ML, Verhaltensanalysen und präventives Aufspüren von Bedrohungen in einer einzigen Lösung vereint sind.

Zscaler ist ein cloudbasierter Service für Web-Security und App-Zugriffe, der auf dem Konzept von Zero Trust aufsetzt.

Die CYQUEO kann diese drei komplementären Lösungen bei seinen Kunden so verbinden, dass eine Art "Security-Teamlösung" entsteht, bei der das Ganze mehr ist, als die Summe der einzelnen Teile. Hinzu kommt, dass diese drei Lösungen noch weitere Zusatzleistungen erfordern. Beispielsweise geht das Konzept von Zero Trust weit über eine sichere Cloud-basierte Access-Methode hinaus. Genau hier kann die CYQUEO seine Knowhow- und Servicevorteile ins Spiel bringen. So bietet das Unternehmen regelmäßig Zscaler-Webinare an, in denen der Zero Trust Ansatz in Bezug auf die gegenwärtigen Herausforderungen von Netzwerk und die Verbesserung der Sicherheit erläutert wird. Die CYQUEO ist hierfür besonders prädestiniert, denn dem Unternehmen wurde soeben der Zscaler Delivery Services Authorized Partner- und Zenith Partnerstatus verliehen. Europaweit besitzen nur drei Unternehmen diese Auszeichnung. Und um sie zu erhalten, sind hohe Standards, Kompetenzen, jahrelange Erfahrung, exzellente Services sowie die Einhaltung hoher Qualitätsansprüche erforderlich. Zudem ist die CYQUEO für alle Lösungen und Produkte Managed Security Service Provider (MSSP).

Doch nicht nur mit den Produktschulungen erweitert und ergänzt die CYQUEO die Angebote der Hersteller, sondern auch mit vielen Services und Mitarbeiterschulungen für ein verbessertes Security-Mindset. Schließlich basieren 85 Prozent aller Cyber-Sicherheitsvorfälle auf menschlichem Fehlverhalten.

Hohe Kundenzufriedenheit

Security ist Vertrauenssache, denn in keinem anderen IT-Bereich muss man so sehr von einer Lösung und den Partner überzeugt sein. In den 20 Jahren, in denen die CYQUEO im Security-Markt aktiv ist, wurden über 1000 Projekte erfolgreich abgeschlossen. Dabei vertrauen die Kunden den Leistungen und Services der CYQUEO in einem ungewöhnlich hohen Maße, was sich an der Kundenbindungsrate von 98 Prozent zeigt.

Alles Aktuelle rund um die Security präsentiert die CYQUEO regelmäßig in seinen Webinaren - reinschauen lohnt sich immer. Das nächste Zscaler Webinar findet am 2. März statt. Hier geht's zur Anmeldung.