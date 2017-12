Das Internet der Dinge (IoT) boomt. Doch wenngleich die Aufmerksamkeit der Medien vor allem vernetzte Haushaltsgeräte und Wearables betrifft, findet der Großteil des Geschehens im Unternehmens- und Industrieumfeld statt. So prognostiziert die internationale Managementberatung Bain & Company, dass der Markt für IoT-Anwendungen bis 2020 weltweit auf rund 470 Milliarden Dollar anwächst. Mit einem Umsatz von 331 Milliarden Dollar soll sich dabei das IoT-Geschäft im Unternehmensumfeld besonders stark entwickeln. Davon wiederum macht laut Bain allein der Bereich Industrie 4.0 - also Anwendungen im verarbeitenden Gewerbe - 85 Milliarden Dollar aus.

Noch relativ offen ist derzeit indes noch, welche der vielen IoT-Anbieter von der rasanten Entwicklung am meisten profitieren. Wie aus der aktuellen Bain-Studie "Choosing the Right Platform for the Industrial IoT" hervorgeht, haben sich die meisten der am Internet der Dinge interessierten Unternehmen noch nicht für einen Partner entschieden. Der Befragung von rund 500 Industriekunden und 150 Technologieanbietern zufolge diskutieren mehr als 60 Prozent der Interessenten derzeit ihre Planungen in diesem Zukunftsfeld. Doch das Zeitfenster für die Auswahl des Anbieters ist eng: 2020 werden laut Umfrage bereits mehr als 60 Prozent der Firmen mit ersten Implementierungen von IoT-Lösungen begonnen haben, rund 20 Prozent installieren dann die Systeme unternehmensweit. Spätestens 2025 sind fast alle Investitionsentscheidungen gefallen.

Harter Wettbewerb im Wachstumsmarkt

Die Wahl des geeigneten IoT-Partners ist nicht einfach: Um die Gunst der Firmenkunden buhlen nicht nur die großen US-amerikanischen Cloud- und Netzwerkanbieter Amazon, Microsoft oder IBM, sondern auch Softwarekonzerne wie SAP oder Oracle, der Mischkonzern GE oder der Automatisierungsspezialist Rockwell Automation. Die deutschen Industriekonzerne Siemens und Bosch sowie Maschinenbauer wie Dürr, Trumpf und DMG Mori oder die französische Schneider Electric befinden sich ebenfalls im harten Wettbewerb um die Investitionsbudgets von Industrie, Logistik, Handel oder Gesundheitswesen.

IoT-Produkte und -Strategien der Hersteller

Im Zukunftsmarkt des Internet of Things (IoT) bringt sich nahezu jeder große IT-Hersteller in Stellung. Manchmal ist der Marktzugang nachvollziehbar, manchmal werden auch Nebelkerzen geworfen und vorhandene Produkte umdefiniert. Wir geben einen Überblick über die Strategien der wichtigsten Player. Microsoft

Wie über 200 andere Unternehmen war der Softwarekonzern bis vor kurzem Mitglied in der von Qualcomm initiierten Allianz AllSeen und wechselte kürzlich in die neu formierte Open Connectivity Foundation. Deren Ziel ist die Entwicklung einer einzelnen Spezifikation oder zumindest eines gemeinsamen Sets an Protokollen und Projekten für alle Typen von IoT-Geräten. Microsoft

Auf Client-Seite fungiert Windows 10 IoT Core als mögliches Betriebssystem für industrielle Geräte. Das Beispiel zeigt ein Roboter-Kit. Microsoft

Als Cloud-Plattform stellt Microsoft die Azure IoT-Suite bereit. Diese enthält bereits einige vorkonfigurierte Lösungen für gängige Internet-of-Things-Szenarien. Mit dem Zukauf des italienischen IoT-Startups Solair wird das Portfolio erweitert. Cisco

Cisco will im Zukunftsmarkt IoT eine wichtigere Rolle spielen. Deshalb hat das Unternehmen Anfang Februar 2016 angekündigt, den Plattform-Betreiber Jasper Technologies für 1,4 Milliarden Dollar in bar zu übernehmen. Jasper Technologies bietet Enterprise-Kunden mit der Plattform "Jasper Control Center" eine schlüsselfertige SaaS-Lösung für die weltweite Umsetzung von IoT-Projekten. Amazon

Mit seiner weltweit führenden Cloud-Infrastruktur ist Amazon Web Services (AWS) prädestiniert für den IoT-Markt. Zu den Produkten, mit denen AWS die Konkurrenz herausfordert, gehört "Amazon Machine Learning" - ein Dienst, der für die Analyse von IoT-Sensordaten geeignet ist. Beim Machine Learning können Anwender anhand bestimmter Algorithmen Muster in Daten erkennen, daraus Prognosemodelle entwickeln und gegebenenfalls präventiv Veränderungen einleiten. IBM

Im März 2015 hat Big Blue mitgeteilt, über die nächsten vier Jahre rund drei Milliarden Dollar in den Aufbau einer IoT-Division zu investieren. Sie soll innerhalb des Unternehmensbereichs IBM Analytics angesiedelt sein. IBM will hier neue Produkte und Services entwickeln. Im Zuge dessen wurde auch die "IBM IoT Cloud Open Platform for Industries" angekündigt, auf der Kunden und Partner branchenspezifisch IoT-Lösungen designen und umsetzen können. Intel

Obwohl sich Intel mit seinen Ein-Prozessor-Computern "Galileo" und "Edison" im Bereich der Endgeräte für das Zeitalter von Wearables und IoT schon gut gerüstet sieht, will das Unternehmen mehr vom Kuchen. "Das Internet of Things ist ein End-to-End-Thema", sagte Doug Fisher, Vice President und General Manager von Intels Software and Services Group, zur Bekanntgabe der IoT-Strategie vor einem halben Jahr. Deren Kernbestandteil ist demnach ein Gateway-Referenzdesign, das Daten von Sensoren und anderen vernetzten IoT-Geräten sammeln, verarbeiten und übersetzen kann. Intel

Im Zentrum der IoT-Strategie des Chipherstellers steht eine neue Generation des "Intel IoT Gateway". Auf Basis der IoT Plattform bietet Intel eine Roadmap für integrierte Hard- und Software Lösungen. Sie umfasst unter anderem API-Management, Software-Services, Data Analytics, Cloud-Konnektivität, intelligente Gateways sowie eine Produktlinie skalierbarer Prozessoren mit Intel Architektur. Ein weiterer maßgeblicher Bestandteil der Roadmap ist IT-Sicherheit. SAP

Bei der SAP IoT-Plattform "HANA Cloud Platform for IoT" handelt es sich um eine IoT-Ausführung der HANA Cloud Platform, die um Software für das Verbinden und Managen von Devices sowie Datenintegration und -analyse erweitert wurde. Die Edition ist integriert mit SAPs bereits vorgestellten IoT-Lösungen "SAP Predictive Maintenance and Service", "SAP Connected Logistics" und "Connected Manufacturing". Hewlett-Packard

HP hat Ende Februar 2015 seine "HP Internet of Things Platform" präsentiert. Das Unternehmen richtet sich damit an "Communications Service Providers", die in die Lage versetzt werden sollen, "Smart Device Ecosystems" zu schaffen - also in ihren Netzen große Mengen an vernetzten Produkten und Endgeräten zu verwalten und die entstehenden Daten zu analysieren. Google

Googles IoT-Engagement konzentriert sich bislang hauptsächlich auf das Smart Home. Zu den IoT-Lösungen von Google zählen das Android-Derivat "Brillo", ein "Betriebssystem für das Internet der Dinge". Es handelt sich um eine abgespeckte Android-Variante, die möglichst viele Prozessoren und Connectivity-Standards unterstützen soll. Daneben gibt es das Datenbanksystem BigQuery für Large Scale Data Analytics, die Applikationsplattform Firebase und den Echtzeit-Messaging- und Streaming-Dienst Cloud Pub/Sub. Bosch Software Innovations

Beim Thema Internet of Things nur an IT-Player zu denken, wäre zu kurz gegriffen. Eine Reihe von Industriekonzernen beschäftigt sich seit Langem intensiv mit dem Thema und investiert eine Menge Geld. Bosch hat schon 2008 mit der Übernahme von Innovations Software Technologies und 2011 mit dem Kauf von Inubit wichtige Weichenstellungen eingeleitet. Siemens

Auch Siemens hat im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie das Thema Industrie 4.0 und IoT längst nach ganz oben auf die Agenda gesetzt. Allerdings nähert sich der Automatisierungsriese dem Markt anders an als die Herausforderer aus dem IT-Lager. Siemens bringt seine über Jahrzehnte gewachsene Kompetenz im Product-Lifecycle-Management ins Spiel. Die "Digital Enterprise Software Suite" der Münchner soll Kunden helfen, ihre industrielle Wertschöpfungskette mit PLM, Manufacturing Execution System (MES), Manufacturing-Operations-Management (MOM) und Totally Integrated Automation (TIA) zu optimieren. Flankiert wird das Ganze von der Collaboration-Plattform "Teamcenter". PTC

Mit der Übernahme von ThingWorx konnte der amerikanische Softwareanbieter PTC zu Beginn vergangenen Jahres zum Kreis der vielversprechendsten Internet-of-Things-Anbieter aufschließen. Das Unternehmen bietet mit "ThingWorx" eine Plattform für die Entwicklung und Inbetriebnahme von IoT-Anwendungen in Unternehmen an.

Drum prüfe wer sich ewig bindet…

"Unternehmen müssen die Anbieter sorgfältig prüfen, um in diesem extrem fragmentierten Markt den richtigen Technologiepartner für ihr strategisch wichtiges Investment zu finden", erklärt Michael Schertler, Partner und Industrieexperte bei Bain. Die Qualität der Plattform spiele dabei eine entscheidende Rolle, da sie nicht nur Sensoren und Geräte vernetzen, sondern auch Cybersicherheit garantieren, Daten aggregieren und analysieren sowie externe und interne Weiterentwicklungen ermöglichen muss.

Hindernislauf der Industriegiganten

Hinzu kommt, dass sich die Anwenderunternehmen laut Bain-Studie um die Sicherheit der Systeme sorgen und entsprechend den Einbau der neuen Software in ihre bestehende Technikwelt fürchten. Viele fragten sich auch, ob ihnen das aufwendige und teure Projekt tatsächlich einen geschäftlichen Vorteil bringt.

Angesichts dieser Bedenken haben gerade die großen IoT-Pioniere Probleme, ihre Kunden mit umfassenden Lösungen zufriedenzustellen. "Alle Anbieter kündigen umfassende IoT-Plattformen an, aber die Resonanz potenzieller Kunden fällt sehr unterschiedlich aus", konstatiert Bain-Technologieexperte Dr. Hans Joachim Heider. "Kleinere Nischenanbieter mit spezialisierten Anwendungen sind häufig erfolgreicher als die großen Konzerne, die Milliarden in ihre IoT-Lösungen investieren."

Dennoch haben laut Bain gerade Industriegiganten wie Siemens, Bosch oder GE gute Chancen, im boomenden IoT-Markt Fuß zu fassen, da sie das Vertrauen ihrer Kunden genießen. Die Berater empfehlen ihnen jedoch, sich mit passenden Partnern zusammenzuschließen, die ihnen Cloud-Dienste, Netzwerkservices oder Datenanalysesoftware liefern. Dabei sollten sie auch kleinere Anbieter oder Start-ups in Betracht ziehen. Zugleich müssen sie klare Prioritäten setzen und ihre Angebote aggressiv vermarkten.

Mit Partnerschaften zum Erfolg?

Wie unter anderem das Beispiel Siemens zeigt, befinden sich die Anbieter aus der Industrie dabei auf einem guten Weg. So hat der Elektronikriese erst kürzlich eine Kooperation mit der Software AG angekündigt. Im Rahmen der Partnerschaft wird der Darmstädter Softwareanbieter skalierbare Komponenten seiner Digital Business Platform auf Siemens MindSphere bereitstellen.

Auch Bosch unterhält seit längerem eine IoT-Partnerschaft mit der Software AG. Im Herbst 2017 haben sich außerdem Dürr, DMG MORI, Carl Zeiss Industrielle Messtechnik, ASM Assembly Systems und die Software Ag zusammengetan, um gemeinsam die speziell für den Maschinenbau gedachte White-Label-IIoT-Plattform Adamos ins Leben zu rufen.