Auch für IT-Organisationen gilt: Ob wir nun Mikrodienste, serverloses Computing oder Containerisierung und APIs erstellen oder verwalten, die Digitalisierung bestimmt alles um uns herum. Vom IT-Betrieb, der Servicebereitstellung und der Anlagenverwaltung, bis hin zur grundlegenden Zusammensetzung der Kernprodukte und -dienstleistungen unseres Unternehmens - alles ist in die Cloud gegangen.

Damit einher geht die Notwendigkeit, mit Altsystemen zu jonglieren und gleichzeitig auf das überhaupt Machbare umzustellen. Damit entsteht ein noch größerer Bedarf an Echtzeit-Transparenz für die Überwachung von Sicherheit, Compliance, Software und Hardware, sowie für End-of-Life- und Konformitätsrisiken, die für die Infrastruktur entscheidend sind, um das moderne Unternehmen von heute am Laufen zu halten - mit all der zusätzlichen Komplexität, die der notwendige Wandel mit sich bringt.

Eine erfolgreiche Transformation beginnt mit einem soliden digitalen Fundament. Und während IT-Transformation von Natur aus komplex ist, hat der ideale Ausgangspunkt für diese digitale Revolution die ganze Zeit über im Zentrum unserer Welt gelebt: als Configuration Management Database, CMDB.

Heute ist der Wert der CMDB für das Unternehmen unsere goldene Eintrittskarte

Die CMDB wird seit längerem als weiteres IT-Tool geführt und wenig priorisiert. Als Repository für die gesamte Infrastruktur, Software, Anwendungen und Assets ist die CMDB normalerweise nicht das erste, was Unternehmen als ihre "kritischsten Systeme" betrachten würden. Aber mit einer echten Transformation kommt der Bedarf an innovativen Problemlösungen und neuen Perspektiven, einschließlich unserer Vorstellungen über die Rolle und den Wert unserer CMDB. Mit Daten als einen unserer nützlichsten und wertvollsten Unternehmenswerte, ist unsere CMDB mehr als nur unser Lager - sie ist unser goldenes Ticket.

Wie können wir die Umstellung vornehmen und unsere CMDB als integralen Bestandteil unserer IT-Operationen und Asset Management-Anträge priorisieren?

Alles beginnt damit, dass wir die CMDB mit den Daten füllen, die einen echten Geschäftswert bringen, und nicht einfach nur als einen Kompromiss aus Quantität versus Qualität führen. Wenn Sie unsere bewährten Datenmanagement-Praktiken nutzen, um Ihre CMDB in der Unternehmenspriorität nach oben zu bringen, fördern Sie echtes Change Management. Denn damit helfen Sie Ihren wichtigsten Stakeholdern, den Wert der Daten, die damit verbundenen Ressourcen und Teams sowie die Vorteile von Governance, Compliance und Sicherheit zu verstehen. Informieren Sie sich auch darüber, warum diese Daten für Ihr Unternehmen genauso wichtig sind wie Ihre Finanzsysteme.

Machen Sie den Nutzen zum Eckpfeiler Ihrer CMDB-Priorisierung

Seien wir ehrlich: Das Füllen einer CMDB mit Daten oder Configuration Items (CIs) und Beziehungen hat an sich keinen wirklichen Wert. Der wahre Wert der CMDB ergibt sich aus den Prozessen, die sie unterstützt, oder aus den Entscheidungen, die daraus getroffen werden können. Um Ihre CMDB zu einem Herzstück Ihrer IT-Infrastruktur zu machen, müssen Sie verstehen, welchen Wert Sie aus der CMDB herausholen wollen, damit Sie den Kurs für Ihre geplante Reise festlegen können.

Initiativen, die für die CMDB-Priorisierung vorrangig sind:

Sicherstellung der Compliance und Reduzierung von Reibungsverlusten bei der Zusammenarbeit von Lieferanten im IT-Asset- und Bestandsmanagement.

Reduzierung des Verwaltungsaufwands sowie der Kosten durch Rechenzentrumskonsolidierung und/oder Cloud-Migration.

Effizienzsteigerung und Verringerung der Integrationsfriktionen bei Firmenübernahmen und -verkäufen.

Reduzierung des Risikos für das Unternehmen durch Verringerung der Sicherheitslücken.

Der Schutz Ihrer Organisation vor selbstverschuldeten Problemen und Ausfällen durch die Implementierung von Enterprise Change-Management und Auswirkungsanalysen.

Unterstützung und Beschleunigung der allgemeinen Anwendungs-Rationalisierung und IT-Transformation durch Transparenz bei Innovationsentscheidungen.

Machen Sie es nicht zu kompliziert: Wählen Sie eine Einstiegsinitiative mit dem größten potenziellen Geschäftswert und beginnen Sie von dort aus. Sobald Sie Ihr Ziel bestimmt haben, ist es an der Zeit, die Details zu analysieren, um den Zustand Ihrer IT zu bewerten und den Geschäftswert Ihrer CMDB zu erhöhen, um Ihre Reise zu unterstützen ¬- wie ein Profi.

Praxis-Tipp: Nutzen Sie das Common Services Data Model (CSDM)

Um unsere organisatorischen Prioritäten zu vereinheitlichen und uns um die CMDB zu scharen, müssen wir uns auf gemeinsame Werte, eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Standards einigen. Ein einheitlicher Ansatz, ein gemeinsames Vokabular und gemeinsame Systeme ermöglichen es Ihnen, Serviceberichte zu erstellen, die Duplizierung von Tabellen und Daten zu vermeiden und Hindernisse für Upgrades zu beseitigen, die Ihren Weg zur IT-Transformation zum Scheitern bringen können.

Genau hier macht ein Common Services Data Model (CSDM) den Unterschied aus. Das CSDM ist ein empfohlener Satz von Standard-Service-Definitionen für die ServiceNow-Plattform und -Produkte, der eine echte Service-Level-Berichterstellung ermöglicht und zahlreiche Konfigurationsstrategien ermöglicht und unterstützt.

Praxis-Tipp: Vereinheitlichung der Sprache zur proaktiven Überwachung und Sicherung der Datenqualität

Die CMDB wird manchmal zu Recht als das Herzstück der IT-Umgebung bezeichnet. Sie ist das Zentrum der Welt in Bezug auf den IT-Zustand und die Sichtbarkeit von Konfigurationsinformationen, Ressourcen und den Abhängigkeiten zwischen diesen Ressourcen, die für die Bereitstellung digitaler Dienste erforderlich sind. Und genau wie bei einem echten Herz ist es entscheidend, es in Form zu halten, indem man genauso wachsam ist, und darauf achtet was es antreibt und was die Arterien verstopfen kann.

Ein Schlüsselbereich, in dem die Datenqualität ins Spiel kommt, ist die Notwendigkeit, sich mit anderen Systemen zu verknüpfen. Nachdem Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Daten zu bereinigen und das Änderungsmanagement auf den Geschäftswert auszurichten, ist das Letzte, was Sie wollen, dass die gesamte Grundlagenarbeit durch die Aufnahme von Daten aus externen Quellen ohne denselben Qualitätsstandard zunichte gemacht wird.

Und wenn Sie ServiceNow bereits verwenden, wird es noch besser. Unsere sofort einsatzbereiten Lösungen für die automatische Bestückung der CMDB nutzen die Identification and Reconciliation Engine und helfen Ihnen dabei, die Arbeit für Sie zu erledigen. Und zwar immer mit IT-Bezug! IT Service Management, IT Operations Management, IT Portfolio Management, IT Security Operations, IT Governance Management, IT Risk Management, IT Compliance Management, IT Business Management, u.v.m

Praxis-Tipp: Beschleunigen Sie die Entscheidungsfindung, indem Sie Abhängigkeiten und Konfigurationselemente verstehen.

Jetzt, da wir unsere Daten in einem Herzen haben und ihren Zustand unter Kontrolle haben, können wir eine echte Transformation - im kleinen wie im großen Maßstab - vorantreiben. Das tun wir, indem wir die Beziehungen zwischen den Configuration Items (CI) und ihre Abhängigkeiten zueinander verfolgen, visualisieren und darüber berichten. Und der beste Weg, dies zu tun, ist, mit einem automatischen Dependency Mapping oder 'Service Mapping' zu beginnen.

Service Mapping ist von entscheidender Bedeutung für:

die Bereitstellung effizienter IT-Dienstleistungen

den vereinfachten Umgang mit Systemausfällen

echte Werteinsparungen und Risikominderung mittels Software Asset Management (SAM)

die Reduktion der Risiken durch schnellere Reaktion auf Sicherheitsvorfälle und Schwachstellen

die problemlose Einhaltung von Vorschriften und Anforderungen

Setzen Sie Ihre CMDB erfolgreich um!

Sie kennen nun die Leistungsfähigkeit der CMDB in Ihrer IT-Infrastruktur, und sind bereit, das Änderungsmanagement mit allen Ihren Stakeholdern gemeinsam anzugehen, und Sie sehen die Möglichkeiten, die CMDB zum Herzstück all Ihrer Aktivitäten zu machen? Dann ist es jetzt ist es an der Zeit, die Initiative zu ergreifen und Ihr Wissen in die Tat umzusetzen!

Mehr zum Thema Transformation der IT finden Sie in diesem eBook.