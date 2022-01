Das Büro ist seit der Pandemie nicht mehr der Ort, an den wir jeden Tag hin pilgern, weil die Arbeit dort stattfindet. Auch nachdem jegliche Einschränkungen weggefallen sind, werden Arbeitende nicht mehr permanent ins Büro zurückkehren. Eher werden sie im Gespräch mit der Firmenleitung einen Modus finden, der es ihnen erlaubt, sich ihren Arbeitsort frei aussuchen zu können und das Büro nach eigenem Gusto zu nutzen.

Der Trend ist eindeutig und die Entwicklung war schon vor der Pandemie abzusehen. Unternehmen wie Dropbox oder Automattic gehörten zu den ersten, die schon vor Corona offiziell das Homeoffice zum "normalen" Arbeitsplatz erklärten und aus ihren Büros Stätten der Begegnung und der Zusammenarbeit machten. Der Rest der Welt folgt nun diesem Beispiel, erst notgedrungen, inzwischen aus Einsicht und mit immer größerer Begeisterung.

In der Praxis sieht das oft so aus, dass Unternehmen mit ihren Angestellten Bürotage vereinbaren, an denen im vor Ort persönliche Gespräche, Meetings und gemeinsames Arbeiten stattfinden, während der Arbeitsort an den restlichen Tagen frei gewählt werden kann. Und natürlich gibt es die Gruppe jener, die aus guten Gründen es doch vorziehen, jeden Tag ihren festen Arbeitsplatz im Büro aufzusuchen.

Wider den organisatorischen Albtraum

Das wirft aus der Perspektive des Büromanagements einige Fragen auf. Wenn digitale Nomaden das Büro aufsuchen wollen, tun sie das für einen bestimmten Zweck, und dann müssen auch die passenden Räumlichkeiten und Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Das kann organisatorisch zum Albtraum werden, gäbe es nicht die Technik, die genau diese Aufgabe übernehmen kann. ServiceNow bietet mit seiner neuen Workplace Service Delivery-Lösung ein Mittel, das diese Art hybride Arbeit organisiert. Damit können die Arbeitenden selbst flexibel entscheiden, wie und wann sie im Büro arbeiten wollen.

Die ServiceNow-Lösung bietet folgende Möglichkeiten:

Büroübergreifende Veranstaltungen buchen: Büros werden immer mehr zu Veranstaltungszentren für Unternehmensmeetings, Town-Hall-Meetings und anderen Zusammenkünften, in welchen mehrere Teams unternehmensweit involviert sind. Mit den Gruppenreservierungen können Räume und Schreibtische für Teammitglieder reserviert werden oder Reservierungen für Arbeitsbereiche und Räume an mehreren Standorten gleichzeitig gemacht werden - am Desktop oder mobil.

Einfach zusammenarbeiten: Da Arbeitende die Tage im Büro für Veranstaltungen und Team-Meetings priorisieren, ist es essenziell, dass sie Plätze neben Teammitgliedern und wichtigen Kollegen buchen können. Die neuen Reservierungsfunktionen, die auf Nähe basieren, erleichtern das Reservieren von Schreibtischen neben Kollegen. Die Mitarbeiter können auch Reservierungspläne mit Kollegen teilen, sodass sie die Plätze neben ihnen buchen können.

Sich leicht im Büro zurechtfinden: Aufgrund der hybriden Arbeit kann es vorkommen, dass sich Mitarbeiter nicht mit dem Bürogrundriss auskennen. Dank der neuen mobilen Orientierungsfunktionen können sich Arbeitende, die sich nicht im Büro auskennen, anhand einer interaktiven Bürokarte auf einem mobilen Gerät problemlos zurechtfinden und Arbeitsbereiche, Artikel und Services finden oder reservieren.

Den Reservierungsprozess optimieren: Reservierungen, die in Workplace Service Delivery erstellt wurden, lassen sich zu einem Kalender der Arbeitenden hinzuzufügen. Außerdem hat ServiceNow einen einfacheren Weg gefunden, Arbeitsbereiche anhand von Ein-Klick-Reservierungen zu erleichtern. Nach Auswahl des Arbeitsbereichtyps (Schreibtisch oder Konferenzraum), wird ein Ort vorgeschlagen und der jeweilige Mitarbeiter kann einfach zustimmen, ohne zusätzliche Informationen eingeben zu müssen.

Solange gesundheitsbedingte Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen gelten, unterstützt ServiceNow die geordnete Rückkehr ins Büro mit seiner Safe Workplace Suite. Mehr Informationen über Ihre Funktionsweise finden Sie hier.