Mehr denn je ist die Bedrohungslage von internetfähigen IT-Systemen durch Hacker und Cyberkriminelle sehr hoch - ob im Home-Office oder im Unternehmen. Diese IT-Systeme müssen zunehmend vor immer raffinierteren Cyber-Angriffen wie Ransomware, Phishing, Malware oder Identitätsdiebstahl geschützt werden. Denn kommt es zur einer Kompromittierung der IT inklusive Datenverlust, leidet nicht nur die Reputation des Unternehmens, sondern es entsteht zusätzlich oft ein enormer finanzieller Schaden. In der TecChannel-Security-Ausgabe geben wir praxisnahe Anleitungen und Ratgeber wie sich Unternehmen einen wirksamen Schutz vor Cyberkriminalität aufbauen können. Darüber hinaus erläutern wir, wie sich die Bedrohungslage und die Art der Cyberangriffe inklusive möglicher Abwehrstrategien in Zukunft ändern und wie selbstlernende Security-Technologien in der Praxis funktionieren.

Einen wirksamen Wall vor ungewolltem Datenklau durch Hacker und Co. bilden in erster Linie ein starker Identitäts- und Kennwortschutz. Diese Mechanismen sollten moderne Methoden der Benutzer-Authentifizierung nutzen wie etwa Zwei-Faktor-Authentifizierung oder biometrische Systeme zuzüglich eines intelligenten Identity- und Access-Managements. Auch geeignete Passwortmanager sowie Public-Key-Infrastrukturen (PKI) können dabei helfen. Mit Letzterem lassen sich etwa digitale Identitäten sicher ausstellen, verwalten und nachweisen. Zudem können elektronische Daten verschlüsselt sowie Dokumente mit digitalen Signaturen vor Manipulation geschützt werden.

Hier erhalten Sie das eBook zum Download

In unserer Rubrik Ratgeber und Praxis haben wir unter anderem fundierte Grundlagen zu Firewalls zusammengestellt, erörtern wie Sie Router auf mögliche Sicherheitslecks überprüfen oder wie Sie Social-Engineering-Angriffe sowie Ransomware erkennen und verhindern. Auch die Themen Verschlüsselung unter Windows und Windows-Sicherheit kommen nicht zu kurz. Jede Menge Sicherheits-Tools, angefangen beim Systemschutz bis hin zur Datenrettung, runden das Security-Kompendium ab.

Hier erhalten Sie das eBook zum Download

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Security"

Sicherheit für die Unternehmens-IT

· IT-Trends 2019 und die Herausforderungen

· Von Ransomware bis Social-Engineering: Bedrohungslage und Abwehrstrategien

· Selbstlernende Security-Technologien in der Praxis

Identitäts- und Kennwortschutz

· Moderne Methoden der Benutzer-Authentifizierung

· Single Sign-On: Bequem, aber auch wirklich sicher?

· Die besten Passwortmanager

· Alles, was Sie über sichere Kennwörter wissen müssen

Tipps, Tools und Ratgeber

· Windows 10 härten

· Profi-Tools für Schutz, Verschlüsselung, Backup, Restore und mehr

· Firewall-Grundlagenwissen

· Gewusst wie: Schwachstellen im Netzwerk aufspüren

eBook-Download und Buch

Buch und eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 17,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro.

Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact hier kostenlos downloaden. Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop. Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen.

Hier erhalten Sie das eBook zum Download