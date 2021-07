Der öffentliche Protest der IT-Frauen aus dem Silicon Valley brachte es an den Tag: Tech-Investoren unterstützen fast ausschließlich Startups in Männerhand. Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihrem Geschäftsstart gemacht?

Yuanming Chu: Als ich mich vor rund sechs Jahren zur Firmengründung entschloss, hatte ich bereits zehn Jahre lang bei verschiedenen Fortune-500-Unternehmen erfolgreiche Microsoft-Projekte umgesetzt. Dabei hatte ich wertvolle Erfahrungen gesammelt, erstklassige Kontakte aufgebaut und mir in der Tech-Branche einen Namen gemacht. Alles in allem also ein gutes Startkapital, um gemeinsam mit meinem Team die Alpha Variance Solutions am Markt zu positionieren. Tatsächlich gelang es unserem jungen Beratungshaus rasch, im Microsoft-Ökosystem Fuß zu fassen.

Sie haben also keinen Gegenwind aus Ihrer männlich dominierten Umgebung verspürt?

Chu: Doch, natürlich. Ein trauriges Beispiel ist, dass mir der Manager eines IT-Beratungshauses, mit dem ich eng zusammengearbeitet hatte, dringend von einer Firmengründung abriet: Als Frau sei ich garantiert zum Scheitern verurteilt, ich solle meine Zeit nicht vergeuden! Ich ließ mich jedoch nicht entmutigen, denn ich hatte von früh auf gelernt, gegen den Strom zu schwimmen. Dies rührt sicher von meiner großen Technikbegeisterung her, die fast überall den gängigen Rollenvorstellungen widerspricht - nicht nur in meiner Heimat China. Andere Wege schlug ich zudem mit meinem Beratungsansatz für Microsoft Dynamics 365-Projekte ein - auch hier sehe ich mich als Disruptor.

Worin unterscheiden Sie sich von den anderen meist größeren Microsoft-Partnern?

Chu: Ich investiere sehr viel Zeit und Energie, um die fachlichen Anforderungen eines Unternehmens zu verstehen und diese in einer passenden Dynamics-Lösungsarchitektur abzubilden. Viele Microsoft-Berater sind technologiegetrieben und verkaufen den Kunden den Microsoft-ERP-Standard, der sich auf branchenunabhängige Funktionen konzentriert. Die Dynamics-Anwendungen können jedoch nur dann ihren vollen Nutzen entfalten, wenn sie funktional auf die individuellen Geschäftsanforderungen eines Unternehmens zugeschnitten sind.

Wie wurde Ihr disruptiver Beratungsansatz in der Geschäftswelt angenommen?

Chu: Sehr gut, wir konnten schnell viele neue Kunden gewinnen und wachsen - vor allem in der Handelsbranche, für die New York ein zentraler Standort ist. Dies bedingte unsere Spezialisierung auf Retail, später kamen Dienstleistung und Produktion dazu. Einen Meilenstein markierte die Zertifizierung als Microsoft Gold Partner, die uns höchste Fachkompetenz bei Lizenzierung, Implementierung und Support der Dynamics 365-Produkte attestiert. Als wir dann noch den Status als Tier 1 Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) erhielten, hatten wir es in die oberste Liga der Microsoft-Partnerschaften geschafft! Mit diesem Gütesiegel sind wir berechtigt, alle Produkte aus dem Microsoft-Ökosystem direkt an Kunden zu verkaufen und über die Azure Cloud bereitzustellen.

Welche Strategie verfolgen Sie bei Ihrer weltweiten Expansion?

Chu: Für unsere Internationalisierung ist es sehr vorteilhaft, dass wir globale Grundwerte vertreten, aber kulturelle Vielfalt fördern. Ganz gleich, wo die Projekte durchgeführt werden, setzen wir auf einen offenen, ehrlichen und vertrauensvollen Umgang mit den Kunden, gehen zugleich aber intensiv auf ihre regionalen und kulturellen Besonderheiten ein. Dies gilt für unser New Yorker Team genauso wie für unser Entwicklungs- und Supportzentrum in Indien, das die globalen Kundenprojekte 24/7 mit Microsoft-Wissen unterstützt. Auch die neue Niederlassung in Düsseldorf folgt unserer Devise: "Think global, act local!"

Sie sind nun auch mit einem eigenen Standort in Deutschland vertreten?

Chu: Richtig,wir wollen von hier aus Neukunden in ganz Europa akquirieren. Da gerade mittelständische Betriebe hier noch erheblichen Aufholbedarf in puncto Digitalisierung haben, ist der Bedarf nach ERP-Lösungen groß. Durch die Corona-Pandemie rechnen die Marktexperten sogar mit einem zusätzlichen Nachfrageplus nach Business-Management-Software. Mit Wolf Gläser haben wir einen Microsoft-Experten als EU Regional Delivery Manager in die neue Niederlassung geholt, der unsere Wachstumspläne konsequent umsetzen wird. Er verfügt über langjährige Markt- und Managementerfahrungen und ist international bestens vernetzt.

Wir sind sicher, dass sich der Dynamics 365-Beratungsansatz von Alpha Variance Solutions auch im europäischen Markt bewährt. Da wir hier wie überall auf der Welt ausschließlich erfahrene und zertifizierte Microsoft-Berater einsetzen, können wir unseren Kunden eine gleichbleibend hohe Projektqualität bieten - von der Implementierung über die Tests und dem Change Management bis hin zum Support. So schließen wir jedes Einführungsprojekt planmäßig ab, das spart den Unternehmen unnötige Zeitverzögerungen und zusätzliche Kosten.