Bis Ende 2021 soll die Unternehmenseinheit Managed Infrastructure Services, die heute technischen Support für 4.600 Kunden in 115 Ländern erbringt und für jährlich 19 Milliarden Dollar Umsatz gut ist, aus der Division Global Technology Services herausgelöst und als separates Unternehmen mit neuem Namen geführt werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur "Reuters" und bezieht sich dabei auf Angaben von IBMs Finanzchef James Kavanaugh, demzufolge das neue Unternehmen 90.000 Mitarbeiter haben soll.

Über den Namen und die Führung der neuen Company werde in den kommenden Monaten entschieden. Insgesamt zählt IBM derzeit gut 352.000 Beschäftigte. Die Abspaltung und die damit verbundenen betrieblichen Ausgaben werden mit rund fünf Milliarden Dollar kalkuliert.

Eine-Billion-Dollar-Markt Hybrid Cloud

"Wir haben uns in den 90er Jahren vom Networking-Geschäft und in den 2000ern vom PC-Business getrennt. Aus dem Halbleiter-Business sind wir vor fünf Jahren ausgestiegen. All diese Bereiche haben unser integriertes Wertversprechen nicht wirklich unterstützt", sagt IBM-CEO Arvind Krishna.

Ähnlich wie die Übernahme von Red Hat sei auch diese Aufspaltung ein entscheidender Schritt in der Unternehmensgeschichte. In Zukunft werde man sich ganz auf den "Eine-Billion-Dollar-Markt" rund um offene Hybrid-Cloud-Infrastrukturen konzentrieren. Das zweite große Thema soll künstliche Intelligenz (KI) sein. Krishna äußerte sich ausführlich in einem Blog-Beitrag.

Beobachter beurteilen den Schritt als Befreiungsschlag: IBM wolle sich so, wie schon in den vergangenen Jahren von Geschäftsfeldern trennen, die nur geringe Erträge abwerfen. Das Unternehmen selbst dagegen argumentiert, die neue Company habe eine große Zukunft vor sich. Sie könne sich kompromisslos auf das Design, den Betrieb und die Modernisierung von IT-Infrastrukturen großer Kunden kümmern. Gerade das dort angesiedelte Geschäft mit Managed Infrastructure Services habe beste Perspektiven.