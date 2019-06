Wie kann Technologie den Gemeinden helfen, sich auf Hochwasser vorzubereiten und darauf zu reagieren? Eine mobile App soll potenziellen Betroffenen über einen Gamification-Ansatz einen Anreiz bieten, persönliche Informationen zu teilen und einen Evakuierungsplan zu erstellen, bevor es zu einer Überschwemmung kommt. Die Daten aus der App fließen in ein Dashboard, das den Einsatzkräften hilft, ihre Maßnahmen zu priorisieren und die Betroffenen in Echtzeit zu informieren.

Wie kann sichergestellt werden, dass alle Betroffene den gleichen Zugang zu humanitärer Hilfe haben? Dazu müssen auch die am stärksten ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen identifiziert werden, so dass sie frühzeitig über drohende Risiken und die verfügbare Hilfe informiert werden können. Auch hier soll eine mobile App dabei unterstützen, Personen mit eingeschränkter Mobilität zu identifizieren und ihnen Echtzeitinformationen über eine Katastrophe zu liefern. Das soll sie in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen über die Evakuierung zu treffen und Angehörige in einer Notunterkunft zu finden.