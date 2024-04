Im Rahmen einer Pressemitteilung hat IBM bekanntgegeben, den Cloud-Software-Spezialisten Hashicorp zu übernehmen. Der Kaufpreis liegt bei 6,4 Milliarden Dollar, bis Ende des Jahres 2024 soll die Transaktion abgeschlossen sein. Mit der Übernahme, so Big Blue, entstehe eine umfassende Ende-zu-Ende Hybrid-Cloud-Plattform. Der Konzern plant, Hashicorps Automatisierungstechnologie weiter in seine Geschäftsbereiche zu integrieren. Bereits zuvor nutzte IBM diese im Rahmen etlicher seiner Cloud-Offerings.

