Primäre Aufgabe der CIOs ist es, unter Einsatz von IT die Business-Units zu unterstützen und neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Gerade in den vergangenen Jahren haben die CIOs und deren Entwicklungschefs den Fachbereichen viele neue Tools und Anwendungen zur Verfügung gestellt, um deren Arbeit zu erleichtern und somit die Geschäftsergebnisse deutlich zu verbessern. Jetzt aber ist es an der Zeit, dass die IT-Chefs auch an sich und ihren Bereich denken! Das heißt, wie können die vielen neuen IT-Verfahren und -Infrastrukturen, wie künstliche Intelligenz und Cloud-Computing, auch den IT-Betrieb wirksam unterstützen und damit die IT-Verantwortlichen und -Administratoren deutlich entlasten?

Antworten auf diese wichtigen Fragen gibt es am 1. und 2. Dezember, in einem hochkarätig besetzten Online-Event der IBM, das ganz detailliert auf die technischen Möglichkeiten und die zugehörigen Methoden eingeht. Es richtet sich damit insbesondere an die technisch versierten IT-Experten.

Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen:

Anwendungsmodernisierung - ein technischer Blick hinter die Kulissen

1. Dezember, 13.00 bis 16.30 Uhr

Künstliche Intelligenz für Ihren IT-Betrieb

2. Dezember, 13.00 bis 16.15 Uhr

Ein Abgesang auf die Monolithen

Anwendungsmodernisierung ist ein Dauerthema, doch gerade die Corona-Pandemie hat erneut gezeigt, wie geschäftsentscheidend Flexibilität und Skalierbarkeit inzwischen geworden sind. Vorbei sind die Zeiten von monolithischen Anwendungen, die nur mit immensem Aufwand und riskanten Änderungen an neue Vorgaben angepasst werden konnten. Heute bestimmen Microservices, Container, Serverless, Open Source und agile Methoden das Anwendungsszenario. Und zwar über die gesamte Infrastruktur hinweg: Von der Edge über die OT-Systeme und den eigenen Rechenzentren bis hinein in komplexe Multi-Cloud-Umgebungen. Nur so lassen sich neue Datenquellen, Anwendungen und Workflows generieren, die ihrerseits dann neue digitalen Geschäftsmodelle ermöglichen und so dem Business die erforderliche Flexibilität und Agilität verleihen.

In der IBM-Deep-Dive-Session am 1. Dezember werden die technischen Facetten der aktuellen Anwendungsmodernisierung eingehend vorgestellt. Vor allem die verschiedenen Phasen der Anwendungsmodernisierung, angefangen bei der Analyse über das Ausrollen bis hin zum Betrieb modernisierter Cloud-nativer Anwendungen nehmeneinen breiten Raum ein. Hauptreferent ist Ingo Bölke, Senior IT Architect bei IBM Deutschland und ein weltweit anerkannter Experte auf diesem Gebiet. Er weiß, wie sich die CIOs von den Fesseln antiquierter Anwendungen befreien können und einen sicheren und ergebnisorientierten Weg in die vielfältigen Cloud-Angebote einschlagen können.

AIOps modernisiert das "Ops" in DevOps

Am zweiten Tag geht es um einen hochaktuellen IT-Trend, nämlich um den Einsatz von KI-Methoden zur Verbesserung des IT-Betriebes. Ziel ist es, mit AIOps die steigenden Herausforderungen eines zunehmend komplexen IT-Betriebes beherrschbar zu machen, denn in Zeiten von Containern, Microservices und hochdynamischen CI/CD-Prozessen haben manuelle Methoden ausgedient.

Um KI mit den IT-Operations zu verbinden, hat IBM auf der jüngsten Think-Veranstaltung den Einsatz der weltweit führenden KI-Technologie von Watson im Rahmen von AIOps vorgestellt. Damit lassen sich die Kosten zum Managen heterogener Multi-Cloud-Umgebungen deutlich senken. Und Ausfallzeiten können von Stunden auf wenige Minuten schrumpfen. "Wir wollen jeden CIO auf der Welt mit einer KI ausstatten, die die IT-Probleme schon frühzeitig und automatisch erkennt, beurteilt und behebt", sagte Rob Thomas, IBMs Senior Vice President auf dem Event über die Neuankündigung.

Von der Garage in die Produktion - was ist zu beachten?

Doch weitreichende neue Prozesse und Tools lassen sich nur sukzessive und mit Bedacht in den erprobten IT-Alltagsbetrieb einführen. Deshalb gehört zum IBM-Cloud-Weg auch für den IT-Betrieb eine "Garage Methodology", in der nach der Design-Thinking-Methode ein auf das Unternehmen spezifischer Ansatz gefunden wird. Ein sogenanntes Minimal Viable Product (MVP) wird entwickelt und kann nach Fertigstellung in den Betrieb übernommen werden. Eine neue Rolle im IT-Betrieb ist das Site Reliability Engineering (SRE). Wir zeigen mit der IBM Garage Methode, was SRE ist und wie es im Unternehmen eingeführt werden kann.

Das IBM-Event am 2. Dezember geht detailliert auf die vielen neuen Möglichkeiten ein. Hier werden konkrete Schritte vorgestellt, wie sich mit Hilfe von IBM Watson AIOps eine vollständige Transparenz aller betrieblichen Prozesse erreichen lässt, wie sich Probleme proaktiv erkennen und beheben lassen und wie man die Kontrolle in einem hybriden Cloud-Umfeld behalten kann. Das bedeutet, mit IBM Watson AIOps wird die betriebliche Effizienz der IT-Teams nachhaltig und messbar gesteigert. Auch IBMs Garage wird in diesem Seminar vorgestellt. So geht IBMs Distinguished Enginer Ingo Averdunk in seiner Garage Session auf Site Reliability Engineering ein.