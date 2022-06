Das überdurchschnittliche Wachstum in den Bereichen Infrastructure as a Service (IaaS) und Platform as a Service (PaaS) hat den Markt für Public-Cloud-Dienste im ersten Quartal 2022 um 26 Prozent auf ein Volumen von 126 Milliarden US-Dollar anwachsen lassen, heißt es in einer aktuellen Studie der Synergy Research Group. Allein diese beiden Cloud-Segmente erreichten in den Monaten Januar bis März 2022 zusammen ein Marktvolumen von 44 Milliarden Dollar (plus 36 Prozent).

Synergy nennt mit Managed Private Cloud Services, Enterprise-SaaS (= Software as a Service) und Content Delivery Networks (CDN) drei weitere wichtige Servicesegmente, die es zusammen auf ein Marktvolumen von 54 Milliarden Dollar gebracht haben. Hier betrug das Wachstum im Vergleich zur Vorjahresperiode 21 Prozent.

RZ-Ausstatter verdienen prächtig

Ebenfalls in die Synergy-Rechnung für das gesamte Cloud-Ökosystem fließen die Ausgaben ein, die Public-Cloud-Anbieter in Rechenzentrumsinfrastruktur einschließlich Gebäude, Equipment, Leasing etc. gesteckt haben. Während die Kapazität dieser Hyperscale-Rechenzentren um 18 Prozent gestiegen sei, wuchsen die Investitionen um 20 Prozent auf 28 Milliarden Dollar.

Microsoft, Amazon, Google und Salesforce haben sich im ersten Quartal besonders stark für den Ausbau ihrer Angebote engagiert. Signifikant waren laut Synergy ebenso die Cloud-Investitionen von Adobe, Cisco, Dell, IBM, Oracle, SAP und VMware. Sie trugen den Ergebnissen von Synergy zufolge ebenfalls erheblich zum Umsatzwachstum bei. Zusammen stehen diese Unternehmen für rund 60 Prozent aller Umsätze im Zusammenhang mit Public Clouds.

Die Cloud-Märkte wachsen in aller Welt, doch laut Synergy sind die USA das "Gravitationszentrum". Immerhin 44 Prozent aller Cloud-Service-Umsätze entfielen im ersten Quartal auf die Vereinigten Staaten, die Hälfte (51 Prozent) der weltweiten Hyperscale-RZ-Kapazität entfällt auf die USA. Über alle Service- und Infrastruktur-Marktsegmente hinweg sind US-Unternehmen führend, es folgen chinesische Anbieter wie Alibaba, Huawei und Tencent. Allerdings trägt der chinesische Markt nun acht Prozent zu den weltweiten Cloud-Serviceumsätzen bei und stellt 15 Prozent der Hyperscale-RZ-Kapazität bereit.

Mit zunehmender Marktgröße nimmt das Wachstum ab

John Dinsdale, Chefanalyst der Synergy Research Group, ordnet das jährliche Wachstum der Public-Cloud-Märkte auf Raten zwischen 15 und 40 Prozent ein. Besonders schnell gehe es bei PaaS und IaaS aufwärts. "In den kommenden fünf Jahren werden sich die Wachstumsraten zwangsläufig abschwächen, da diese Märkte immer größer werden. Aber wir prognostizieren immer noch jährliche Wachstumsraten, die im Bereich von zehn bis 30 Prozent liegen", so der Marktforscher.

Die großen Cloud-Anbieter bräuchten eine immer größere Menge an Hyperscale-Rechenzentren sowie mehr reine Rechenleistung, was die Märkte für RZ-Hardware und -Software antreiben werde. Auch wenn die Zulieferer in einem harten Wettbewerb stünden, halte das Cloud-Ökosystem eine glänzende Zukunft für Unternehmen bereit, die rechtzeitig die richtigen Produkte auf den Markt bringen könnten. (hv)