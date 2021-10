Ähnlich wie Zoom und andere Anbieter von Videokonferenz- und Collaboration-Software bemüht sich auch Microsoft, seine Lösung stetig zu verbessern, zu erweitern und an die sich wandelnden Rahmenbedingungen, konkret mobiles und hybrides Arbeiten, anzupassen. Hier ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen im jüngsten Teams-Update.

Neue Teams-Funktionen: Meetings

Teams-Präsentationen in PowerPoint starten

Vorbei ist die Zeit, indem Teilnehmer in einem Teams-Meeting umständlich herumklicken mussten, um einen Bildschirm zu teilen, in den Präsentations-Modus von PowerPoint zu wechseln und dann mit ihrer Präsentation zu beginnen. Künftig genügt in PowerPoint ein Klick auf die Schaltfläche "In Teams präsentieren", um das Deck in einem Teams-Meeting zu präsentieren. Unterstützt wird das Feature laut Microsoft in PowerPoint Web, Windows, Mac und mit der Microsoft 365 Apps for Business Lizenz

Teams-Meeting mit Apple CarPlay

Mit dem neuen Update sind Teams-Besprechungen jetzt auch auf Apple CarPlay verfügbar, erkennbar an einem Teams-Symbol auf dem Apple CarPlay-Bildschirm im Auto. Die Integration erlaubt es Nutzern während der Autofahrt an einem Teams-Meeting teilzunehmen - aus Sicherheitsgründen natürlich nur mit Hilfe eines Sprachbefehl über Siri und im Audiomodus, um Ablenkungen während der Fahrt zu vermeiden. Außerdem können sie mit Apple CarPlay auch den Anrufverlauf abrufen, einen Anruf tätigen oder Nachrichten an einen oder mehrere Teams-Kontakte senden.

Separates Fenster für Breakout Rooms

Microsoft hat mit dem jüngsten Update für Teams auch die Zuweisung von Teilnehmern in verschiedene Breakout-Rooms verbessert: Sie ist jetzt nicht mehr im rechten Bereich der Breakout-Räume zu finden, sondern in einem separaten Fenster, das sich öffnet, wenn Sie die Funktion "Teilnehmer zuweisen" wählen. Dort können Sie nun auch nach Teilnehmern oder Räumen sortieren. Außerdem ist es möglich, mehrere Teilnehmer auszuwählen und sie Räumen zuweisen, indem Sie die Kontrollkästchen neben deren Namen aktivieren.

Live-Event schneller neu starten

Eine neue Funktion ermöglicht es nun, ein Live-Event schnell neu zu starten, nachdem dieser zuvor - absichtlich oder versehentlich - beendet wurde oder ein Fehler auftrat. Dazu klickt der Produzent der Live-Veranstaltung auf das erweiterte Menü (...) und wählt die Option "Veranstaltung neu starten" aus. Andere Teilnehmer haben diese Berechtigung nicht.

Microsoft Teams Update: Rooms

Microsoft Teams Rooms sind Anruf- und Besprechungsraumlösungen mit Teams-zertifizierter Hardware von Microsoft und Partnern. Mit dem zunehmenden Trend zu hybriden Arbeitsgruppen, deren Mitglieder teilweise im Büro, teilweise remote arbeiten, spielen diese Lösungen in Zukunft eine zunehmend wichtige Rolle für Meetings und - allgemein - Zusammenarbeit.

Microsoft Teams Rooms unter Windows

Zu den Neuerungen für Microsoft Teams Rooms unter Windows zählen eine dynamische Ansicht auf Einzel- und Doppelmonitoren oder das Hervorheben sowie Anpinnen mehrerer Teilnehmer während einer Teams-Besprechung. Außerdem werden jetzt große Besprechungen mit einem vollständigen Satz von Steuerelementen unterstützt, die über die Konsole in der Mitte des Raums verfügbar sind.

Der Teams Room kann einer großen Besprechung als Moderator oder Teilnehmer beitreten und erhält so Zugriff auf die entsprechenden Besprechungssteuerungen. Eine der über die Konsole möglichen Funktionen ist dabei, Live-Reaktionen aus dem Besprechungsraum zu versenden, ähnlich wie man es von der Teams-Desktop-App kennt.

Microsoft Teams Rooms auf Surface Hub

Microsoft gestaltete auch Microsoft Teams Rooms auf Surface Hub neu, um die vom Desktop gewohnten Funktionen in den Besprechungsraum zu bringen. Zu den Updates zählen eine neue Besprechungsansicht, neue Steuerungselemente sowie beliebte Funktionen wie Together-Modus, die Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen, Chatblasen und Live-Reaktionen.

Teams Update: Chat & Kollaboration

Anpinnen einer Nachricht

Sie können Chat-Nachrichten jetzt ganz einfach anpinnen, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen und Ihren Chat-Mitgliedern einen schnellen Zugriff auf wichtige Inhalte zu ermöglichen. Das Anheften hilft Ihrem Team, zeitnah über relevante Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben.

Auf eine bestimmte Nachricht antworten

In einem Gruppen-Chat in Teams ist es manchmal schwierig, den Kontext einer Antwort zu verstehen, vor allem, wenn die dazugehörige Nachricht schwer wiederzufinden ist. Abhilfe soll die neue Möglichkeit schaffen, direkt im Teams-Chat auf eine bestimmte Nachricht zu antworten. Die ursprüngliche Nachricht wird im Textfeld der Antwort zitiert, so dass alle Chatteilnehmer den Kontext der Nachricht leichter verstehen können. Zitierte Antworten werden in 1:1-, Gruppen- und Besprechungs-Chats verfügbar sein.

Öffnen von Office-Dokumenten

Zur Zusammenarbeit über Teams gehört häufig die Verwendung von Office-Dokumenten (Word, Excel und Power Point), auch wenn dies nicht unbedingt intuitiv ist. Mit dem neuen Update können Benutzer nun besser steuern, wie ihre Office-Dokumente in Microsoft Teams geöffnet werden - entweder in Teams, im Browser oder in den Office-Desktop-Anwendungen. Die Option zum Öffnen in den Office-Desktop-Anwendungen ist allerdings nur für Benutzer verfügbar, die Office Version 16 oder neuer installiert und aktiviert haben.