Huawei hat offiziell die zweite Version seinen hauseigenen mobilen Betriebssystem HarmonyOS bekanntgegeben und über Pläne berichtet, es auf eine breitere Palette an Geräten, einschließlich Smartphones zu bringen. Dieses soll dann ab 2021 auf den Huawei-Geräten arbeiten. Das gab Richard Yu, Consumer-Business CEO bei Huawei auf einer Entwicklerkonferenz in Shenzhen in China bekannt, berichtete The Verge.

Da Huawei durch die andauernden Sanktionen durch die USA ohnehin von sämtlichen Google-Diensten abgeschnitten ist, spricht nicht viel dagegen, sich gleich komplett auf sein eigenes OS zu konzentrieren und sich von Android abzukoppeln.

HarmonyOS 2.0: Letztes Bollwerk gegen US-Sanktionen?

Huawei stellt den Entwicklern dazu ab sofort eine Betaversion des HarmonyOS 2.0 SDK für Smartwatches, TVs und Auto-Geräten zur Verfügung. Die Smartphone-Version des SDKs soll dann im Dezember 2020 folgen. Yu deutete dazu an, dass Smartphones mit dem neuen HarmonyOS schon ab 2021 erscheinen könnten. Zudem stellt Huawei mit OpenHarmony eine Open-Source-Variante des Betriebssystems bereit, das ähnlich wie die AOSP-Version von Android funktioniert. Die Version unterstützt allerdings aktuell nur 128 MB Arbeitsspeicher und wird erst ab April 2021 auf ein 4-GB-Limit angehoben werden. Aufgehoben wird das Limit ab Oktober 2021.

HarmonyOS ist für Huawei von strategischer Wichtigkeit. Falls die Sanktionen weiterhin bestehen bleiben, kann das Betriebssystem Huaweis letztes Bollwerk sein, um das Smartphone-Geschäft am Leben zu halten. Huawei ist derzeit gezwungen, seine Android-basierten Handys ohne Google-Dienste auszuliefern. (PC-Welt)