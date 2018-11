Ursprünglich war das Huawei Mate 20 X nur für den asiatischen Markt geplant. Im Dezember 2018 will Hersteller Huawei das Riesen-Smartphone jedoch auch nach Deutschland bringen. Anfang des Monats soll es zum Preis von knapp 900 Euro im Online- und Einzelhandel erhältlich sein.

Das Huawei Mate 20 X bietet einen großen OLED-Bildschirm im 7,2-Zoll-Format mit einer Auflösung von 2.240 x 1.080 Pixeln. Zur weiteren Ausstattung gehören der Kirin-90-SoC von Huawei sowie 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher. Der Prozessor eignet sich besonders für KI-Anwendungen, was beispielsweise in der Kamera-App eine intelligente Szenen-Erkennung möglich macht. Ebenso wie beim Mate 20 Pro kommt an der Smartphone-Rückseite eine Dreifach-Kamera zum Einsatz. Deren Linsen lösen mit 40, 20 und 8 Megapixeln auf. An der Front verbaut Huawei ein 24-Megapixel-Modell. Ebenfalls an Bord ist ein Akku mit 5.000 mAh.

Im Vergleich zum Huawei Mate 20 Pro müssen Käufer auf einen Fingerabdrucksensor unter dem Displayglas und Gesichtserkennung per Infrarot verzichten. Ausgeliefert wird das Smartphone mit der neuen Android-Version 9 sowie Huaweis Benutzeroberfläche EMUI 9.0. (PC-Welt)