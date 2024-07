Auf einen Blick

Pro Relativ günstig

Bequemer Sitz

Ausgezeichnete Geräuschunterdrückung Kontra Gerade noch akzeptable Klangqualität

Keine drahtlose Aufladung

Fazit Die Huawei Freebuds 6i beeindrucken mit einer wirklich guten Geräuschunterdrückung, einem bequemen Sitz und einer leichtgängigen Bedienung. Die einzige wirkliche Schwäche ist der Klang, der zwar in Ordnung ist, aber auch nicht mehr. Angesichts des günstigen Preises können wir diese Kopfhörer dennoch empfehlen.

Die Huawei Freebuds 6i - wir hatten die weißen im Test - sehen fast aus wie Airpods Pro, obwohl die Ladebox der Freebuds ovaler ist als die von Apple.

Die Earbuds wirken schlank und elegant und sind auch angesichts des Preises von 99 Euro eine angenehme Überraschung.

Zunächst einmal sitzen sie bequem und fest in den Ohren, sowohl in meinen etwas größeren Ohren als auch in den etwas kleineren Ohren der anderen Familienmitglieder. Mit 5,5 Gramm pro Stück sind die Kopfhörer sehr leicht, ebenso die Ladebox mit 34 Gramm.

Auch die Touch-Bedienung funktioniert hervorragend. Fehler traten nur gelegentlich bei dreifachem Antippen auf. Wie üblich können Sie die Musik starten/stoppen, in der Wiedergabeliste vorwärts/rückwärts springen, Anrufe entgegennehmen und die Modi für die Geräuschunterdrückung wechseln. Praktisch ist, dass Sie die Lautstärke mit Wischbewegungen erhöhen und verringern können.

In der App können Sie die Funktionen der Bedienelemente ändern, aber nicht vollständig. So können Sie beispielsweise nicht zwischen einfachem Antippen, doppeltem Antippen, dreifachem Antippen oder Antippen und Halten wählen.

Ansonsten funktioniert die App recht gut. Sie können die Geräuschunterdrückung steuern und ihren Pegel auswählen sowie voreingestellte Equalizer-Effekte wählen oder Ihre eigenen einstellen. Es gibt einen Passformtest für die Ohrpolster und eine Funktion zum Wiederfinden der Kopfhörer, wenn Sie sie verlegt haben.

Außerdem können Sie die intelligente Erkennung (die Wiedergabe wird gestoppt, wenn Sie die Kopfhörer aus den Ohren nehmen) und die niedrige Geräuschlatenz (verhindert abgehackten Sound auf Kosten der Audioqualität) wählen.

Ausgezeichnete Geräuschunterdrückung

Sobald die Huawei Freebuds 6i einsatzbereit sind, zeigen sie sowohl ihre größte Schwäche als auch ihre größte Stärke.

Die Schwäche ist der Klang. Er ist nicht schlecht, aber noch weit entfernt von dem der meisten anderen Kopfhörer, die ich getestet habe. Viele von ihnen waren teurer, aber selbst im Vergleich mit den preiswerten Nothing Ear (a ) sind die Huawei Freebuds 6i etwas schlechter. Vor allem der etwas dünne Bass und der etwas verschwommene Mitteltonbereich schmälern die Klangqualität. Aber angesichts des Preises sind diese Ohrhörer immer noch zufriedenstellend.

Was jedoch die Erwartungen übertrifft, ist die Geräuschunterdrückung. Sie ist wirklich gut und kann mit Kopfhörern mithalten, die drei- oder viermal so viel kosten.

Die Klangqualität bei Telefongesprächen ist ebenfalls gut und weitgehend störungsfrei. Auch die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen: acht Stunden Hörgenuss pro Ladung und insgesamt 35 Stunden mit der Ladebox.

Einen kleinen Minuspunkt gibt es: Es fehlt die Möglichkeit zum kabellosen Aufladen der Box.

Sollten Sie die Huawei Freebuds 6i kaufen?

Die beeindruckende Geräuschunterdrückung, ein bequemer und fester Sitz sowie gute Bedienbarkeit und dazu der günstige Preis sprechen für einen Kauf.

Spezifikationen der Huawei Freebuds 6i

Verbindung: Bluetooth 5.3

Systemvoraussetzungen: iOS oder Android

App: Ja

Aktive Geräuschunterdrückung: Ja

Freisprecheinrichtung: Nein

Unterstützung für Sprachsteuerung: Ja (Siri, Alexa und Google Assistant)

IP-Zertifizierung: IP54 (staubdicht und strapazierfähig)

Farben: Schwarz, Weiß und Violett

Gewicht (zwei Kopfhörer): 11 Gramm

Gewicht der Ladehülle ohne Kopfhörer: 34 Gramm

Größe der Ladehülle: 6,2 × 4,8 × 2,7 Zentimeter

Gesamte Akkulaufzeit: 35 Stunden

Akkulaufzeit pro Ladung: 8 Stunden

Kabelloses Laden der Hülle: Nein

