Für IT-Fach und Führungskräfte ergibt sich die Chance, eines der größten IT-Projekte der Bank langfristig voranzutreiben. Die Banken in Deutschland arbeiten derzeit mit Hochdruck an der digitalen Transformation. Der Großteil hat jedoch noch enormen Nachholbedarf bei der Modernisierung der digitalen Infrastruktur und dem Digitalisierungsgrad. Im internationalen Vergleich belegen die deutschen Finanzinstitute hier sogar nur das untere Mittelfeld, wie die aktuelle Deloitte-Studie "Digital Banking Maturity 2018" zeigt.

Digitale Transformation im Banksektor

Schließlich stehen viele Player vor großen branchen-spezifischen Herausforderungen. Denn die Kern-IT-Infrastruktur der Geldhäuser wurde meist in den 1970er und 80er Jahren aufgesetzt und seitdem permanent verändert und erweitert. Das hat zu komplexen und intransparenten IT-Architekturen geführt, die im Kern immer noch auf veralteten Systemen und Anwendungen laufen. Deswegen besteht aktuell ein enormer Handlungsbedarf, um die Finanzinstitute in die digitale Zukunft zu führen, die der Komplexität des Bankgeschäfts, der verschärften Regulierung, hohen Sicherheitsanforderungen und den Ansprüchen der Kunden gerecht wird. Zur Umsetzung dieser Aufgaben sucht die Branche immer mehr erfahrene und hochqualifizierte IT-Spezialisten.

Eines der größten IT-Projekte im deutschen Finanzsektor

HSBC Deutschland hat dieses Jahr eines der größten IT-Projekte gestartet und investiert massiv in die Erneuerung ihrer IT-Infrastruktur. Auch generell befindet sich HSBC Deutschland seit mehreren Jahren auf Wachstumskurs. So ist die Zahl der Mitarbeiter hierzulande von 2.500 im Jahr 2013 bis heute auf mehr als 3.000 gestiegen. Ziel der deutschen Tochter von Europas größter Bank ist es, eine leistungsfähige und zukunftssichere System- und Prozesslandschaft auf dem neuesten Stand der Technik zu schaffen, die den steigenden Anforderungen der Kunden und der Märkte bis weit über das Jahr 2020 hinaus gerecht wird.

Statt auf externe Berater und IT-Dienstleister setzt HSBC Deutschland dabei auf den Aufbau einer schlagkräftigen, internen IT-Abteilung, die langfristig die Entwicklung, den Betrieb und die Pflege der neuen Systemlandschaft übernimmt.

"SAP Banking Kenntnisse und Erfahrungen sind dabei ein wesentlicher Baustein für eine erfolgreiche SAP S/4HANA Transformation", sagt Thomas Fulde, Head of SAP Services. HSBC Deutschland hat dafür u.a. eine neue Abteilung SAP Services geründet. "Wir haben es geschafft, innerhalb von nur wenigen Monaten unsere gesammelten SAP Erfahrungen von 0 auf weit über 100 Jahre zu steigern. Darüber hinaus haben bereits viele weitere Abteilungen ihr Know-how mit SAP Erfahrungen ergänzt. Dies ist ein gutes Fundament", so Fulde.

Ablösung des alten Kernbankensystems durch SAP

Statt für Stückwerk und punktuelle Erweiterungen hat sich die Bank bewusst für einen kompletten Neubau der gesamten IT-Infrastruktur entschieden. Im Zentrum steht dabei die Ablösung des alten Kernbankensystems - das technische Herz einer Bank - durch das neue SAP Future Core Banking. Das heißt, bei HSBC Deutschland übernehmen künftig SAP-Systeme einen Großteil der Aufgaben und verarbeiten die gesamten kontenbasierten Prozesse der Bank.

Neben der Ablösung der Mainframes werden insgesamt über zwei Dutzend SAP Applikationen implementiert, vor allem Zahlungs-, BackOffice-, Stammdatenhaltungs- sowie analytische Funktionen. Die verbleibenden Legacy-Anwendungen werden auf zukünftige Standardtechnologien transformiert und in die HSBC Group Solutions integriert.

Seit dem Start des IT-Großprojektes in diesem Jahr wurden bereits die ersten SAP-Module entwickelt. Der Großteil der Arbeiten an weiteren Modulen wird 2019 aufgenommen, darunter vor allem der komplette Prozess für die Zahlung von Rechnungen, die Einführung eines neuen, SAP-basierten Hauptbuches für den Betriebsbereich sowie die anschließenden Kostenverrechnungsprozesse.

Karrierechancen für IT-Spezialisten

Für kreative IT-Fach- und Führungskräfte ergeben sich hier spannende Aufgaben. "Durch die geplant vollständige Ablösung der Mainframe-Prozesse und der damit einhergehenden, gewünschten Neugestaltung der Prozesse und Systemlandschaft besteht ein hoher Gestaltungsspielraum, Dinge 'richtig' auf Basis moderner Software unter Berücksichtigung des 'stick-to-the-standard'-Ansatzes neu zu gestalten. Nicht nur die Veränderung selbst sondern auch Teil des Veränderungsprozesses zu sein, wird sehr spannend", erklärt Frank Siemens, Director und Deputy Head of Transformation bei HSBC.

Aktuell sucht HSBC mehr als 30 IT-Experten, die in unbefristeter Festanstellung die Entwicklung des neuen Kernbankensystems vorantreiben sollen. Das Spektrum der ausgeschriebenen Stellen reicht von SAP Enterprise Architect, Senior Architect SAP Banking Finance, IT Projektleiter Integrationsarchitektur und IT Projektleiter SAP Analytical Banking über SAP Application Manager und Senior SAP Entwickler/Developer bis hin zu (Senior) Business Analyst SAP Account Management - Inhouse Consulting, Senior Business Analyst SAP Business Partner - Inhouse Consulting und DevOps Integration Developer.

Anforderungsprofil der neuen IT-Fach- und Führungskräfte

Gesucht werden vor allem Spezialisten mit SAP Know-how und Prozesswissen, aber auch Projektmitarbeiter mit Expertise bei der Ablösung von Altprozessen auf Mainframes. Neben umfangreichem Fachwissen und praktischen Erfahrungen umfasst das Anforderungsprofil der künftigen Mitarbeiter auch Gestaltungswillen und den Mut zu entscheiden. Zudem sollten sie die Fähigkeiten besitzen, Bestehendes in Frage zu stellen sowie als Teamplayer gemeinsam zukunftsweisende Lösungen zu erarbeiten, sagt Arndt Rhode, Head of Project Management Services.

Gleichzeitig sollten die neuen Kollegen Spaß an Veränderung haben, offen mit Bereichen kommunizieren können, ein hohes Maß an analytischen Fähigkeiten mitbringen und Herausforderungen mit Elan entgegenblicken, ergänzt Christopher Meijlink, Head of Payment, Trade & Loan Transformation.

Fazit

Wer als SAP-Experte im Finanzsektor durchstarten will, dem bietet der Einstieg bei HSBC Deutschland die Möglichkeit auf eine attraktive Karriere. Die Mitarbeit beim größten Banken-IT-Projekt in Deutschland stellt vielfältige kreative Aufgaben und einen hohen Gestaltungsspielraum in Aussicht. Zudem bietet HSBC Deutschland den neuen IT-Spezialisten in der Düsseldorfer Zentrale einen sicheren Job in Festanstellung sowie langfristige Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten in einem international geprägten Umfeld.

Weitere Informationen für Ihren Einstieg bei HSBC Deutschland finden Sie hier.