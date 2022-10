In den vergangenen Jahren sind immer mehr KI-basierte Tools auf den Markt gekommen, die HR-Verantwortlichen zu einem fairen, von Vielfalt gekennzeichneten Einstellungsprozess verhelfen sollen. Hintergrund ist, dass das Recruiting in den Unternehmen oft von Entscheidern mit Vorurteilen verzerrt wird. Also ruhen die Hoffnungen auf intelligenten Chatbots, automatisierten Lebenslauf-Scrapern für die Vorauswahl von Personal oder auf Analysesoftware, um etwa versteckte Signale in Video-Vorstellungespräche zu entdecken.

Forscher der Universität Cambridge haben sich nun mit den KI-basierten HR-Tools auseinandergesetzt. Immerhin nehmen diese oft für sich in Anspruch, das Recruiting fairer zu gestalten, menschliche Vorurteile auszuschalten und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Diversity- und Inclusion-Ziele zu erreichen. Die Forscher kommen allerdings zu einem anderen Ergebnis: "Diese Versprechen sind irreführend", heißt es im Research Paper der Wissenschaftler. Das stützen die Forscher im Wesentlichen auf vier Beobachtungen:

