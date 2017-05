Das bisherige Konzept HR Innovation Roadshow wird beibehalten: Mehr als 15 HR-Startups präsentieren ihre Lösungen für die zentralen Herausforderungen der aktuellen Arbeitswelt.. Dabei reicht das Spektrum von Recruiting über Personalentwicklung bis hin zu betrieblichem Gesundheitsmanagement. Zwischen den Pitch-Slots ist laut Veranstalter ausreichend Raum für den Dialog zwischen allen Teilnehmern.

Zielgruppe der Roadshow sind angestellte Personaler oder Personalverantwortliche, vom Personalreferenten bis hin zum Personalleiter oder Geschäftsführer und Vorstand. Somit ist die HR Innovation Roadshow für jeden Unternehmensvertreter wichtig, der die Themen Arbeit 4.0, People Analytics und Agilität kennenlernen und umsetzen möchte.

Moderne Wege in der Personalarbeit

Denn genau darum geht es bei der Roadshow: Neue Wege gehen und moderne Ansätze ausprobieren. Die Zukunft der Arbeit kann bereits heute Wirklichkeit werden, doch dafür braucht es Mut für neue Wege und Durchhaltevermögen, nachdem Personalarbeit immer auch Überzeugungsarbeit gegenüber den verschiedenen Stakeholdern mit sich bringt. Für diesen Austausch und für diese ersten Schritte bietet die HR Innovation Roadshow eine Plattform.

Matthias Meyer, Uniq GmbH

"Eine der größten Herausforderungen im Jahr 2016 war die Akquise von guten Entwicklern." Mit diesem Statement dürfte der Chief Technology Officer (CTO) der Uniq GmbH ("Urlaubsguru.de") wohl vielen IT-Chefs aus dem Herzen sprechen. Um vorhandene Mitarbeiter zu binden, bietet das Unternehmen beispielsweise Yoga- und Sportkurse an. Armin de Greiff, UK Essen

Armin de Greiff ist Technischer Direktor Zentrale IT (ZIT) am Universitätsklinikum Essen (UK Essen). Er bestätigt: "Der Fachkräftemangel ist das zentrale HR-Thema 2016 und 2017. Die aktuellen PISA-Ergebnisse belegen, dass es in Deutschland nach wie vor erheblichen Nachholbedarf in den MINT-Fächern gibt." De Greiff bildet am UK Essen eine Doppelspitze mit Professor Michael Forsting, dem Medizinischen Direktor Zentrale IT (siehe nächste Meldung). Michael Forsting, UK Essen

Professor Michael Forsting bildet mit Armin de Greiff (siehe vorige Meldung) die IT-Doppelspitze des Universitätsklinikums Essen. (Forsting ist gleichzeitig Direktor des Instituts für Radiologie.) Seine Beobachtung: "Besonderen Stellenwert in HR-Bereich hat die IT-Sicherheit. Das Thema hat 2016 enorme Bedeutung gewonnen." Erdal Ahlatci, MovingImage

Erdal Ahlatci ist CEO von MovingImage in Berlin. Ihm ist ein anderer Aspekt besonders aufgefallen: "Das wichtigste HR-Thema war die Agilität. Davor wurde viel über Agilität gesprochen, aber ohne die Personalabteilungen." Daniel Krauss, Flixbus

Daniel Krauss, der CIO von Flixbus, bringt es kurz auf den Punkt: "Dieses Jahr - wie jedes Jahr - war das wichtigste HR-Thema, die richtigen Leute fürs Team zu finden." Und wer sind die richtigen Leute? "Also Leute, die Bock haben und mit uns gemeinsam wirklich was reißen wollen." Karsten Häcker, Fv-Berlin

CIO beim Forschungsverband Berlin (Fv-Berlin) ist Karsten Häcker. Auch ihn treibt der Fachkräftemangel um. Bis ins Extrem (hier ein Foto von Häckers Expedition in die Hohe Arktis) treibt ihn das aber glücklicherweise nicht. Er möchte "so Banales wie Berufsausbildung als Instrument zur mittelfristigen Personalplanung etablieren. Letzteres konnte schon "sehr zeitgemäß" mit einer e-Recruiting-Plattform gestartet werden." Frank Scholz, DB Regio

Der CIO von DB Regio, Dr. Frank Scholz, erklärt: "2016 war das Jahr des Redens und Übens. 2017 werden nun Taten folgen, um die Digitalisierung zu einem Teil der Unternehmens-DNA werden zu lassen."

Als Gründer der HRinstruments GmbH in München sowie als Vertreter des Startup-Verbandes ist es Professor Simon Werther ein Anliegen, dass erfahrene Personaler mit innovativen Startups in einen intensiven Dialog treten. Die HR Innovation Roadshow wird deshalb in diesem Jahr auch wieder in zahlreichen Orten in ganz Deutschland Halt machen. Den macht am 19. Mai Leipzig, die letzte Station ist am 24. Oktober in Köln. Dazwischen finden Veranstaltungen in München, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main und Berlin statt. Weitere Informationen zu den Terminen und Anmeldeformulare gibt es unter www.hr-roadshow.de. (pg)