HR-Abteilungen sind im Tagesgeschäft oft mit Verwaltungsroutine beschäftigt. Vor allem alte Hasen wissen bei jeder Anfrage sofort, was sie in welcher Reihenfolge zu tun haben, wen sie einbinden und welche Dokumente sie erstellen müssen.

Doch auch Profis können nicht zaubern. Viele Vorgänge manuell zu bearbeiten, ist immer anfällig für Fehler und es kostet in jedem Fall viel Zeit. Dabei erwarten die Kunden der HR-Abteilungen wie Mitarbeitende sowie Bewerberinnen und Bewerber heute schnelle Ergebnisse. Mehr noch: Eine neue Generation von jungen Mitarbeitenden steht in den Startlöchern, die eine gute User Experience von Apps gewohnt ist.

"Ob es um Aufträge oder Anfragen an die HR-Abteilung geht: Mitarbeitende wie Managerinnen und Manager erwarten, innerhalb kürzester Zeit das gewünschte Ergebnis zu erhalten", bringt es Dr. Juergen Erbeldinger, CEO von ESCRIBA, auf den Punkt. Daher müssen Personalabteilungen alles tun, um ihren Auftraggebern positive Erfahrungen zu vermitteln.

Das können sie nur erreichen, indem sie Personalprozesse verschlanken und automatisieren. Doch dazu sind die meisten HR-Abteilungen schlecht gerüstet. Sie arbeiten zwar mit umfassenden Datenbanken und starken gängigen HR-Backend-Systemen. In solchen Systemen lassen sich aber eine Vielzahl an Personalprozessen gar nicht abbilden.

Klare Prozesse durch Ticketsysteme

Doch um HR-Prozesse zu modernisieren, muss man gar keine großen Systeme erneuern. Eine überschaubare Methode besteht darin, ein Ticketsystem vorzuschalten, wie es in der IT schon lange üblich ist. Basis für solch ein System ist ein definierter Leistungskatalog. Diese Services können Mitarbeitende über ein Selfservice-Portal dann selbst initiieren und sich dort über den aktuellen Stand informieren.

Da HR ein lebendiges Gewerbe ist, sollte es seinen Katalog idealerweise selbst erweitern können. Tauchen neue Anfragen immer wieder auf - etwa in der Pandemie einen Testnachweis vorzulegen -, lässt sich der Vorgang exakt definieren und dann automatisieren.

Solch ein Tool, das diesen Bedarf abdeckt, hat ESCRIBA entwickelt. Mit den ESCRIBA HR Services steht ein Ticketsystem zur Verfügung, das sich einfach in gängige HR-Systeme von SAP, SuccessFactors und Workday integrieren lässt. Die HR Services sind dann diesen Systemen vorgeschaltet und lassen sich mittels der leistungsstarken No-Code-/Low-Code-Funktionen der ESCRIBA Plattform leicht um neue Services ergänzen.

Wie ein Service-Management die Automatisierung vorantreibt

Als Startpaket sind im ESCRIBA HR Service Manager mehr als 300 Services in 14 Leistungskategorien definiert. "Dieser Katalog an HR-Prozessen gibt Unternehmen eine wertvolle Orientierungshilfe und Struktur an die Hand", erläutert Erbeldinger. "Denn viele wissen gar nicht, was für eine große Bandbreite und Tiefe ihre Personalservices haben."

Sind die Leistungen definiert, können Mitarbeitende und Führungskräfte diese in einem Service-Portal per Klick initiieren. Beantragt ein Manager zum Beispiel für einen Beschäftigten eine Entgelterhöhung, erfasst das Ticketsystem diese Anfrage und steuert sie zur Bearbeitung an das zuständige HR-Team. Von hier aus wird die entsprechende Zahlung im HR-Backendsystem veranlasst. Der Manager kann den Auftragsstatus jederzeit abrufen und profitiert von einer wesentlich kürzeren Bearbeitungsdauer.

Wie lange die Bearbeitung dauert, wer daran alles beteiligt ist und wo es zu Liege-/Wartezeiten kommt, kann sich die HR-Abteilung mittels vielfältiger Reports darstellen lassen. Damit erhalten Personalerinnen und Personaler gezielt Aufschlüsse über den Ressourceneinsatz, eventuelle Engpässe, und können so die eigenen Serviceprozesse optimieren.

Darüber hinaus gehören voreingestellte Service-Level-Agreements (SLA) zum Lieferumfang. In den SLAs wird festgelegt, zu welchen Leistungen innerhalb welcher Zeiten sich die Serviceabteilung verpflichtet hat. Der ESCRIBA Service Manager hilft bei der Überwachung dieser Zusagen und informiert die zuständigen Manager, wenn die Gefahr droht, dass die vereinbarten Servicelevel nicht eingehalten werden.

Ob auch die Kunden mit der Bearbeitungszeit und dem Service zufrieden sind? Das findet die HR-Abteilung heraus, indem sie eine kurze Umfrage mit drei Fragen startet, wenn eine Anfrage abgeschlossen ist.

Prozesse selbst bauen und veröffentlichen

Verweisen die Ergebnisse auf unzufriedene Mitarbeitende, muss HR vielleicht einen Prozess verbessern oder gar einen neuen entwickeln. Das sollte ein Personalbereich idealerweise selbst bewerkstelligen können. Daher gehört zur ESCRIBA-Lösung eine leistungsstarke No-Code-/Low-Code-Plattform, mit der sich sehr einfach eigene Anwendungen - sogenannte NLC Apps - inklusive der zugehörigen Workflows erstellen lassen. Natürlich lassen sich die NLC-Apps einfach in bestehende Portale integrieren und laufen auf allen mobilen Devices.

Eine starke Systemintegration sorgt dafür, dass die Daten aus den bestehenden Backend-Systemen gelesen und in diese Systeme geschrieben werden können.

Damit können Personaler selbst schnell und unmittelbar auf Feedback reagieren und Erfordernisse zeitnah umsetzen. Ein jüngstes Beispiel ist ein Prozess zur Dokumentation des Corona-Impfstatus der Mitarbeitenden.

Frisst am meisten Zeit: Dokumente zu erstellen

Bei vielen dieser Prozesse sind Dokumente im Spiel. "Rund 80 Prozent der Personalservices münden in einem Dokument, ob es sich um Zeugnisse, Bescheinigungen, Begleitschreiben oder Arbeitsverträge handelt", erläutert Erbeldinger.

Daher enthalten die HR Services von vornherein rund 90 Dokumentenvorlagen, die sofort in der Personalabteilung eingesetzt werden können. Natürlich lassen sich weitere Vorlagen hinzufügen und bestehende Vorlagen erweitern. Das Besondere bei diesen Dokumentvorlagen ist der hohe Automatisierungsgrad. Dokumente müssen nicht mehr "getippt" werden, sondern werden dialogbasiert vom Servicebereich oder von Mitarbeitenden selbst erstellt.

Durch Automatisierung und Self Service erreicht man eine deutliche Entlastung des Personalbereichs von administrativen Aufgaben. Das ist gerade jetzt von großem Wert, wo die Anforderungen an strategische Personalarbeit stark steigen. Zudem kann die Personalabteilung nun die Daten, die durch die Automatisierung der Prozesse entstehen, auswerten und sichtbar machen. Das stärkt die Positionierung der HR als strategischer Managementpartner oder Partner der Geschäftsleitung.

Da ESCRIBA den HR Service-Manager auch in der Cloud bereitstellt, sind Einstiegsinvestition und Betriebskosten überschaubar - manchmal kann sich schon die Automatisierung eines einzigen HR-Prozesses lohnen. In Deutschland betrieben, ist die Plattform selbstverständlich DSGVO-konform.

"In den HR Services bündeln wir die Erfahrungen und Expertise aus unserer jahrzehntelangen Arbeit mit mehr als 70 Prozent aller DAX-Unternehmen", zieht Erbeldinger Bilanz. "Dabei sind wir der einzige Lösungsanbieter, der sich auf die kulturellen Besonderheiten für HR in Deutschland versteht - das reicht von unserer speziellen Sozialgesetzgebung bis hin zum Mitbestimmungsrecht für Arbeitnehmer."

Mehr Agililität für HR