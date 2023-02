Um das eigene Private-5G-Angebot auszubauen, hat HPE den italienischen Hersteller von privater Mobilfunktechnologie Athonet übernommen. Zum Kaufpreis machte HPE keine Angaben. Das 2005 gegründete Unternehmen aus der Nähe von Vincenza hat es sich zum Ziel gesetzt, Private-5G-Implementierungen zu beschleunigen und zu vereinfachen. Neben anderen Paketen bietet es CBRS- und 5G-Starterkits an, die den Mobilfunkkern von Athonet, SIM-Karten, eine Auswahl an Funkgeräten und andere Komponenten enthalten, die für den schnellen Aufbau privater Mobilfunknetze benötigt werden.

Im Jahr 2022 gründete das Unternehmen das 5G-Konsortium, um Anbieter zusammenzubringen und ein 5G-Ökosystem zu entwickeln. Zu der Gruppe gehören Google Cloud, AWS, Airspan, Bearcom und Digi.

Wie HPE bekannt gab, soll die Athonet-Technologie dazu beitragen, das eigene 5G-Portfolio zu erweitern. Dazu gehört Private-5G-Equipment, das in Arubas Wi-Fi-Lösungen integriert ist, um Kunden so die Option zu bieten, die je nach Anforderung am besten geeignete Technologie zu nutzen.

HPE kündigte zudem an, dass es Athonet Private 5G als Teil seiner übergreifenden Greenlake Edge-to-Cloud-Serviceplattform anbieten will. Der Plan ist, Wi-Fi und Private 5G als monatliche Aboofferte anzubieten, so dass auf die Anwender keine Investitionskosten zukommen.

Darüber hinaus werden die 5G-Services in Aruba Central, der Cloud-basierten Managementplattform des Anbieters, integriert. Auf diese Weise können Unternehmen Wi-Fi- und private 5G-Netzwerke über eine einzige Oberfläche verwalten. Weitere Integrationen mit Aruba-Netzwerkprodukten werden "in naher Zukunft" folgen, so der Anbieter.

Investition in die Zukunft

Analysten sehen in der Übernahme eine Investition in die Zukunft von HPE. "Mit einer soliden Umsetzung könnte sich daraus im Laufe der Zeit ein großes Geschäft entwickeln", erklärte Patrick Filkins, Research Manager in der IoT and Telecom Network Infrastructure Group bei IDC. Die Übernahme von Athonet helfe HPE, sein 5G-Kernangebot (Cloud-native Software) zu erweitern, insbesondere mit dem Fokus auf die Bereitstellung von Private 5G für Unternehmenskunden.

Filkins sieht als Motiv für die Athonet-Übernahme insbesondere das Bestreben von HPE, Kunden, die sowohl Private-5G-Netze als auch Wi-Fi-Netze parallel einsetzen wollen, ein integriertes Angebot zu bieten. "Unternehmen sind nicht daran interessiert, sowohl 5G- als auch Wi-Fi-Netzwerke in einem Silo zu implementieren, sondern sie wollen eine kombinierte Lösung, mit der sie die Integrations- und Verwaltungsprobleme aus einer Hand lösen können. Das bedeutet, dass die Telco- und Aruba-Teams von HPE im Laufe der Zeit enger zusammenarbeiten werden", so der IDC-Analyst.

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Network World.