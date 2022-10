Eine bessere Zusammenarbeit zwischen IT und Business treibt viele CIOs um, auch Andreas Plaul. Im Juni 2021 übernahm der 43-jährige Informatiker die vakante CIO-Position in der Haufe Group. 1951 in Freiburg als Verlag für Publikationen zu den Themen Recht, Wirtschaft und Steuern gegründet, wandelte sich das Unternehmen über die Jahre zu einem Partner von Unternehmen und Selbstständigen, das sie in ihrer täglichen Arbeit mit Software-Lösungen, Wissen und Weiterbildung unterstützt. Die Haufe Group beschäftigt etwa 2.300 Menschen an 19 Standorten und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 436 Millionen Euro.

Eine Aufgabe von CIO Plaul war es, die hauseigene IT zu modernisieren. Die zwei eigenständigen Bereiche Information & Communication Technology (ICT) sowie Business Applications (BA) führte er zu einem neuen, gemeinsam agierenden IT-Team zusammen. Das bedeutete auch einen kulturellen und strukturellen Wandel. Konzentrierten sich die beiden Abteilungen ICT und BA bisher hauptsächlich auf technologische Umsetzungsmöglichkeiten, etablierte Plaul eine strategische Herangehensweise. Mit diesem strukturellen Wandel gelang es, die Zusammenarbeit zwischen Business und IT ganzheitlich anzugehen.

"Can do"-Mindset

In unterschiedlichen Phasen setzte der CIO gemeinsam mit seinem Projektteam zwischen Juli 2021 und Juni 2022 die strategische Neuausrichtung erfolgreich um. Workshops halfen, Hierarchien aufzubrechen und ein neues Führungsverständnis zu etablieren. Das gemeinsam erarbeitete Ziel sah vor, dass sich die hauseigene IT als "Möglichmacher" für das gesamte Unternehmen etablieren sollte. "Wir wollten unseren pragmatischen Ansatz als IT beibehalten und zusätzlich ein "Can Do"-Mindset etablieren", fasst Plaul zusammen.

Schließlich ging es in der nächsten Phase darum, die neue, selbstbewusste IT im Unternehmen zu verankern und für deren Qualitäten zu werben. "Wir veränderten die Mentalität von 'Ich muss zur IT', zu 'Ich will zur IT'", sagt Plaul. Denken die Beschäftigten heute über ein neues Projekt nach, gehen sie ganz bewusst auf die IT zu und entwickeln gemeinsam Lösungen.

Während dieser Transformation hat die IT viele Technologie- und Businessprojekte abgeschlossen und so zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Die IT öffnete sich auch nach außen, positioniert sich in den Sozialen Medien als Ideengeber und teilt ihr Wissen mit Kunden und Partnern. Plaul beispielsweise schreibt regelmäßig für den Blog "IT als Zoo" über die Herausforderungen der IT. Aus den verschiedenen Aktivitäten entstanden bereits neue Geschäftsfelder und Kooperationen.

Mit Pragmatismus ans Ziel

Der IT-Chef ist stolz auf das erfolgreich umgesetzte Projekt (Projektbudget: eine Million Euro). Sein Fazit für andere Unternehmen, die ihre IT enger mit dem Business verzahnen wollen: "Auf unserem Weg haben wir vor allem gelernt, dass Pragmatismus ans Ziel führt", so Plaul. Auch über seine Rolle als CIO hat sich Plaul viele Gedanken gemacht. "Als CIO muss ich mir einen Platz am Tisch nehmen und in die strategischen Fragen des Unternehmens eingebunden sein." Der Erfolg ist das Ergebnis von Teamarbeit und dafür brauche man Verbündete.

Die Juroren vom CIO des Jahres 2022 belohnen CIO Plaul für dieses Projekt mit einem Platz unter den fünf Finalisten in der Kategorie Mittelstand. "Das Projekt One.IT ist ein Garant für zukünftige Innovationen innerhalb der Haufe Group. Die beschriebenen Phasen zeigen, wie digitale Transformation funktionieren kann", lobt die Jury. (kf)