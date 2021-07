Ihr Windows-10-PC bietet ab Werk ein Tool, das wohl die wenigsten Nutzer wirklich kennen, dabei ist es überaus praktisch. Denn mit "Ihr Smartphone" können Sie PC und Smartphone kabellos verbinden und schneller als zuvor zum Beispiel auf Fotos zugreifen und diese direkt auf den PC schieben. Wer ein aktuelles Samsung-Handy oder das Surface Duo von Microsoft nutzt, der kann noch mehr Funktionen nutzen: Sie empfangen nicht nur die Smartphone-Benachrichtigungen auf dem Desktop, sondern können auch alle Apps nutzen und sogar das Smartphone komplett am PC fernsteuern.

Link zu Windows: Am PC das Handy steuern

Bei aktuellen Samsung-Smartphones (ab Galaxy S9 beziehungsweise Note 9) ist die Funktion " Link zu Windows" bereits in den Einstellungen ab Werk verankert. Bei anderen Herstellern und Handy-Modellen müssen Sie eventuell zuvor die App aus dem Google Play Store herunterladen und installieren. Nachfolgend erklären wir Ihnen die Einrichtung und die Funktion anhand eines Samsung-Geräts.

PC und (Samsung)-Handy verbinden:

Voraussetzung: Smartphone und Laptop müssen in demselben WLAN-Netzwerk angemeldet sein.

Navigieren Sie zu "Erweiterte Funktionen" und tippen Sie auf die Option "Link zu Windows".

Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an. Falls nicht vorhanden, registrieren Sie sich.

Tippen Sie nun in den Android-Einstellungen auf "Computer hinzufügen".

Öffnen Sie die Webseite " www.AKA.ms/addComputer " in Ihrem PC-Browser und wählen Sie "Ihr Smartphone" als Anwendung aus und melden Sie sich mit demselben Microsoft-Konto wie auf Ihrem Samsung/Android-Handy an.

Tippen Sie auf Ihrem Smartphone auf "Weiter" und geben Sie - falls aufgefordert - den am PC angezeigte PIN-Code in Ihrem Handy ein oder scannen den QR-Code, wenn angezeigt.

Danach sind Smartphone und PC miteinander gekoppelt. Tippen Sie auf "Fertig" beziehungsweise klicken Sie auf "Los geht's" am PC. Ihr Handy wird nun in der PC-Anwendung angezeigt.

Am PC das (Samsung)-Handy steuern:

Verbinden Sie ein Nicht-Samsung-Smartphone, dann können Sie jetzt am PC etwa Fotos ganz leicht vom Mobilgerät auf den PC übertragen beziehungsweise Ihre Galerie besser ordnen und Mediendateien löschen. In der Windows-10-App sehen Sie nun nämlich Ihr Smartphone und darunter die Option "Fotos". Klicken Sie den Eintrag an, dann sehen Sie alle Bilder, die sich lokal auf dem Handy befinden. Klicken Sie ein Bild an, können Sie es direkt mit der Windows-eigenen Fotos-App öffnen oder auch auf dem PC speichern. Über "Löschen" können Sie außerdem Fotos aus dem Handy-Speicher entfernen.

Auch können Sie direkt Anrufe tätigen. Sie sehen einerseits Ihre letzten Anrufe, können aber auch Ihre Kontakte durchsuchen oder direkt eine Telefonnummer eintippen und diese dann anrufen. Unter dem Menüpunkt "Nachrichten" sehen Sie alle SMS, die Sie direkt am PC beantworten und verwalten können. Außerdem empfangen Sie auch die Handy-Benachrichtigungen auch am PC und müssen so nicht ständig Ihr Handy im Blick haben.



Wer ein aktuelles Samsung-Handy nutzt, der hat noch deutlich mehr Funktionen zur Auswahl: Neben Fotos, Benachrichtigungen, Anrufe und Nachrichten, können Sie die Option "Apps" nutzen. Sie sehen nun alle Anwendungen aufgelistet, die sich auf Ihrem Mobilgerät befinden. Klicken Sie eine App an, öffnet sich ein neues Fenster mit der App, die Sie jetzt mit Maus und Tastatur am PC bedienen können. Am Handy erhalten Sie dazu eine Streaming-Anfrage, die Sie mit "Jetzt starten" bestätigen. Sobald die App am PC läuft, erscheint auf Ihrem Smartphone "Link zu Windows". Sie können diese Ansicht wegwischen, um Ihr Handy währenddessen zu bedienen.

Sie können in der Windows-10-Anwendung aber auch direkt auf das dargestellte Smartphone tippen, um den Telefonbildschirm in einem extra Fenster zu öffnen. Dabei wird der Handy-Bildschirm live auf den PC übertragen und Sie können das gesamte Handy mit allen Funktionen am Computer mit Maus und Tastatur steuern. Um den Stream zu beenden, schließen Sie einfach das Fenster.

(PC-Welt)