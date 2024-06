Hagen Rickmann, bis Oktober 2023 Geschäftsführer der Geschäftskundensparte bei der Telekom, leitet ab dem 1. März 2025 das Firmenkundengeschäft der Vodafone GmbH als Geschäftsführer. Wie das Düsseldorfer TK-Unternehmen mitteilt, ist er dann direkt Deutschland-Chef Marcel de Groot unterstellt.

Ins Team Rot wechselt Rickmann allerdings schon zum 1. November 2024. Dort wird er zunächst als Business Director das Firmenkundengeschäft von Vodafone in Deutschland, Albanien, Tschechien, Griechenland, Irland, Portugal, Rumänien und in der Türkei verantworten. Er berichtet dabei an Marika Auramo, die am 1. Juli 2024 ihre neue Rolle als CEO Vodafone Business antritt.

Dieses etwas seltsam anmutende Timing erklären sich Branchenkenner damit, dass Rickmann womöglich bei seinem ehemaligen Arbeitgeber gewisse Wettbewerbsauschluss-Klauseln unterschrieben hatte. Denn die Stelle des B2B-Chefs wird bei Vodafone bereits Ende Juni vakant. Dann verlässt Alexander Saul nach 25 Jahren - davon elf in Geschäftsführungspositionen - Vodafone auf eigenen Wunsch. Für die Zeit des Übergangs wird in Deutschland Zoltan Bickel die Leitung des Bereichs übernehmen, bis Rickmann dann zum 1. März 2025 die Stelle antritt.

Investitionen in weiteres Wachstum

Laut de Groot verfolgt Vodafone mit dem Einstieg von Rickmann große Ziele. "Gemeinsam mit Hagen werden wir die Digitalisierung unserer Wirtschaft weiter vorantreiben. Und damit zugleich das Wachstum unserer erfolgreichen Firmenkundensparte weiter befeuern", erklärte der Deutschland-Chef. "Hierfür investieren wir gruppenweit noch in diesem Geschäftsjahr zusätzliche 250 Millionen Euro in digitale Produkte und Services für unsere Kunden - und stellen in Deutschland rund 120 neue Experten ein."

Der 1969 in Bremerhaven geborene Rickmann hatte 2009 bei T-Systems angefangen, dem IT- und TK-Dienstleister der Deutschen Telekom. Er war zunächst Leiter des Portfolio- und Innovationsmanagements bei der T-Systems Enterprise Services GmbH, ab 2011 dann Geschäftsführer für den Bereich Service der T-Systems International GmbH. Von 2013 bis 2015 verantwortete Rickmann den Vertrieb von T-Systems und damit das Großkundengeschäft des Telekom-Konzerns in Deutschland und weltweit. 2015 wechselte er zur Telekom Deutschland GmbH und übernahm dort als Geschäftsführer den Geschäftskundenbereich.

Neun Jahre später kam dann die überraschende Ankündigung, dass Rickmann den Konzern Mitte Oktober 2023 verlässt - kurz nachdem er in Köln die "Digital X", das Digitalisierungsfestival der Telekom eröffnet hatte. Die Digital X war eines der Babies, in das der ständige Mahner in Sachen Digitalisierung Deutschlands viel Herzblut investierte.