Mobileye ist der erste und bislang einzige Spezialist für autonomes Fahren, der eine Zulassung für New Yorks Asphaltdschungel erhalten hat. Der israelische Spezialist für Fahrerassistenzsysteme war 2017 von Intel übernommen worden und arbeitet mit einer Reihe von Autobauern, darunter Volkswagen und BMW, bei der Entwicklung vollautonomer Fahrzeuge zusammen.

Autonomes Fahren: Herausforderung NYC

Bisherige Versuche mit autonomem Fahren wurden vor allem von der Alphabet-Tochter Waymo, dem inzwischen zu General Motors gehörenden Startup Cruise und von Aurora Innovation umgesetzt. Letztgenanntes Unternehmen ist eine Gründung des ehemaligen Waymo-CTOs Chris Urmson, der sich mit Ex-Managern von Tesla und Uber zusammengetan hatte. Die Tests fanden meistens in San Francisco und der Bay Area statt, in einer Region also, die geringere Anforderungen stellen dürfte als der Big Apple.

Ganz aktuell hat sich vor wenigen Tagen eine Allianz vorgestellt, die eine ganze Flotte von Robotaxis auf die Straßen bringen und damit Mobility as a Service Realität werden lassen will. Daimler, Bosch und Nvidia arbeiten zusammen, um den Menschen in den großen Metropolen das Bestellen fahrerloser Autos via App zu ermöglichen. In einem Blogeintrag von Nvidia ist von einem mit Sensoren gespickten Fahrzeug die Rede, das autonomes Fahren nach Level 4 und Level 5 Realität werden lassen soll. Nvidia will seine Super-Computing-Plattform "Drive Pegasus" beisteuern, die spezielle für den Einsatz in autonomen Fahrzeugen vorgesehen ist.

Wie kompliziert autonomes Fahren heute noch ist, zeigt das Video am Schauplatz New York, wo zahllose Fußgänger, Baustellen, öffentliche Verkehrsmittel, Tunnel, UPS-Lieferanten und viele andere Hindernisse dem autonomen Fahren im Wege stehen. Das von Mobileye ins Rennen geschickte Auto hat daher sicherheitshalber einen Fahrer am Steuer, der aber während der kompletten Fahrt (kommentar- und musiklose 40 Minuten, beginnend ab Min 2.43) die Hände vom Steuer lässt. Kameras, das Backup-Radar und die LiDAR-Sensoren steuern die Fahrt. (hv)