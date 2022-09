Indem sie den Taxi-Rufdienst des Yandex-App überlasteten und Tausende Fake-Aufträge versendeten, provozierten Hacker in Moskau einen Stau. Das "Ergebnis" ging per Twitter viral:

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow



Now there is a huge traffic jam with taxis.



It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i