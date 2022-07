Rund zweieinhalb Monate nach der Ankündigung, die Kurznachrichten-Plattform Twitter vollständig zu übernehmen und den bestehenden Aktionären 54,20 Dollar pro Aktie zu zahlen, macht der Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk einen - finalen - Rückzieher. Als Grund nannte der vermutlich reichste Mensch der Welt in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC die von Twitter zu niedrig angesetzte Zahl der sogenannten Spam-Bots.

Der Anteil an Spam- und Fake-Accounts ist schon seit längerem ein Streitpunkt zwischen dem Social-Media-Unternehmen und Musk. So besteht Twitter bereits seit dem Börsengang im Jahr 2013 darauf, dass weniger als 5 Prozent seiner Konten Fake- oder Spam-Bots sind. Der streitsame Multimilliardär hingegen geht von einem Anteil von rund 20 Prozent - werbetechnisch irrelevanten - Fake-Usern unter den mehr als 200 Millionen Nutzern aus, weshalb er den Deal Mitte Mai kurzerhand auf Eis legte, bis Twitter mehr Details über das Volumen von Spam und gefälschten Konten auf der Plattform bereitstellt.

Doch obwohl ihm Twitter weitere Informationen zur Verfügung stellte, gibt sich der Multimilliardär nicht zufrieden - vermutlich auch, weil der Börsenwert von Twitter in den vergangenen Monaten steil nach unten ging und aktuell gerade einmal 28 Milliarden Dollar umfasst. Musk selbst ist laut Berechnungen von Bloomberg aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage - ein Großteil seines Vermögens machen Tesla-Aktien aus - 62 Milliarden Dollar ärmer geworden.

Als Konsequenz auf Musks Absage kündigte der Twitter-Verwaltungsrat noch am Freitag an, man poche auf den Vollzug der Transaktion zu dem mit Musk vereinbarten Preis und den Bedingungen. Falls nötig, werde man den Kauf auch vor Gericht durchsetzen, so Twitter-Verwaltungsratschef Bret Taylor.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.