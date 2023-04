Wie das US-Magazin Politico berichtet, wird der britische Premierminister Rishi Sunak demnächst ein 1,3 Milliarden Euro schweres Subventionspaket ankündigen, mit dem Großbritannien eine eigene Halbleiterindustrie aufbauen möchte. Demnach sollen die Pläne der britischen Regierung erstmals beim kommenden G7-Treffen in Japan (19. bis 21. Mai 2023) vorgestellt werden.

Rishi Sunak is preparing to pledge just £1 billion to the UK's fledgling microchip industry as American and European governments shore up their supply chains with massive subsidy packages worth tens of billions of dollars. https://t.co/EVr61kWsDO