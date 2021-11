Ohne Datenanalysen läuft heute nichts mehr in modernen Unternehmen - sei es, um die bestehenden Produkte und Geschäftsprozesse zu optimieren, die Erlebnisse der Kunden zu verbessern, Umsätze zu steigern oder neue Pay-per-Use-Geschäftsmodelle aufzubauen. "Daten stehen heute in großer Menge mit unbegrenztem Potenzial für die Analyse zur Verfügung. Firmen können damit Innovationen vorantreiben und schnellere, intelligentere Entscheidungen in Echtzeit treffen", sagte Matt Quinn, Chief Operating Officer von TIBCO, während seiner Keynote auf der Kunden- und Partnerkonferenz TIBCO Now 2021. "Die grenzenlose Kraft der Daten bringt nicht nur Unternehmen voran, sondern trägt auch dazu bei, die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen zu meistern."

"Limitless" als Motto

"Limitless", das diesjährige Thema der dreitägigen Veranstaltung von TIBCO, steht entsprechend für die Fortschritte im Bereich Daten und das Potenzial, mit Hilfe der Analyse von Daten Innovationen voranzutreiben und damit auch Grenzen zu sprengen. Ein Beispiel dafür ist Dr. Jill Seubert, interplanetarische Navigatorin bei der NASA und mitverantwortlich für die Steuerung des Mars-Rovers, der für die NASA den roten Planeten erkundet. Die führende Expertin für Astrodynamik, Schätzungstheorie und Navigation im Weltraum berichtete darüber, wie Daten, KI und andere technologische Fortschritte die Erforschung des Weltraums unterstützen.

Die Nobelpreisträgerin Dr. Jennifer Doudna, Biochemikerin an der University of California, Berkeley, sprach über die Rolle von Daten in der Medizin und darüber, wie ihre CRISPR/Cas9-Genomtechnologie die Human- und Landwirtschaftsforschung grundlegend veränderte. Das Kürzel CRISPR/Cas9 steht für ein neues Verfahren, um DNA-Bausteine im Erbgut relativ einfach und präzise zu verändern.

Connect, Unify, Predict - drei Säulen der Datenverarbeitung

TIBCO-COO Quinn erläuterte in seiner Keynote die drei Säulen der TIBCO-Produkte: Connect, Unify und Predict. Connect steht demnach für die Verbindung und API-basierte Integration von Datenquellen und Anwendungen aller Art. Unify bezieht sich auf Datenmanagement, Data Governance, Datenqualität und eine einheitliche Sicht auf Daten über verschiedene Datenquellen hinweg, um sie bei der Analyse besser visualisieren zu können. Die dritte Säule Predict umfasst die intelligente Analyse von Informationen aller Art inklusive Echtzeitdaten mit Hilfe von Machine Learning und die Visualisierung der Ergebnisse für bessere geschäftliche Entscheidungen.

Neuheiten für die Säule Connect

Zur Säule Connect gehört vor allem die TIBCO Cloud als umfassende, vernetzte Plattform, auf der Unternehmen digitale Geschäftsaktivitäten sowie Anwendungen bereitstellen und anpassen können. TIBCO bietet hier auch einen Marketplace mit Konnektoren und vorgefertigten Integrationen als Starterpaket an.

Das Produkt TIBCO Cloud Integration erhält neue Funktionen für die schnelle Optimierung und Automatisierung von Kernprozessen wie Onboarding oder die Bearbeitung von Schadensmeldungen. "Wir haben beispielsweise den Smart Mapper um Machine Learning erweitert, damit Unternehmen Datentypen, Namen etc. flexibel konfigurieren können, um verschiedene Systeme einfacher automatisiert zu verknüpfen", erklärt Ulrich Hatzinger, Leiter des Presales-Teams bei TIBCO.

Das neue Angebot TIBCO Cloud API-Management entwickelt auf Basis von TIBCO Cloud Mashery das API-Management über den gesamten Lebenszyklus weiter. Es enthält einen neuen visuellen Editor für das API-Design und -Testing. Der "TIBCO Enterprise Message Service X" bietet jetzt Cloud-native Speicheroptionen sowie Java Message Service (JMS) als Software as a Service (SaaS) aus der Cloud.

Unify: Innovationen bei der Datenintegration

Auch für das Unify-Portfolio ggibt es eine Reihe von Neuheiten für ein einfacheres Datenmanagement in Unternehmen. Die Lösungen sollen Daten intelligent zu einer agilen Datenschicht konsolidieren, die Firmen ohne Einschränkung durch Datensilos auf jeder Cloud-Plattform einrichten können.

TIBCO DQ : "Dieses neue Datenqualitäts-Tool bildet künftig einen wichtigen Pfeiler in der TIBCO-Produktfamilie, da es den Aufwand für die Datenpflege erheblich verringern wird. Dafür sorgen automatisierte Regelwerke für die Erfassung der Datenqualität, das Monitoring, die Fehlerbehebung oder die Datenstandardisierung", erläutert Ulrich Hatzinger. Da TIBCO DQ Cloud-native Container und SaaS-Angebote unterstützt, können Kunden die Datenqualität auch in Cloud-Umgebungen sicherstellen.

TIBCO EBX : TIBCO hat seiner Lösung für das Stammdaten-Management eine neue Datenverarbeitungs-Engine spendiert, um auch große Datenmengen schnell verarbeiten zu können. Hinzu kommen visuelle Editoren für die optimierte Konfiguration von Matching-Regeln, Low-Code-Skripting für die einfachere Anpassung oder Neuentwicklung von Funktionen sowie eine erweiterte Integration mit neuen Entwicklungs-APIs.

TIBCO Data Virtualization: Hier sind die Neuerungen darauf ausgelegt, den Zugriff auf virtualisierte Daten in der Cloud und On-Premises zu vereinfachen. Mit der Ein-Klick-Suche im virtualisierten Datenkatalog kann jeder Geschäftsanwender Daten für Datenmodelle oder die Auswertung in Dashboards in Sekunden finden und sie in verschiedenen Sichten selbst für die jeweilige Aufgabe anpassen. Das reduziert die Wartezeiten und beschleunigt Entscheidungen.

Neues im Predict-Portfolio

Das Predict-Portfolio umfasst die Produkte TIBCO Spotfire, TIBCO WebFOCUS, TIBCO Data Science und TIBCO Streaming. Auch hier gibt es diverse neue Funktionen und Verbesserungen, damit Unternehmen Daten besser analysieren und zukünftige Entwicklungen genauer vorhersagen können. Hier eine Übersicht der wichtigsten Erweiterungen:

TIBCO Spotfire: Hier hat TIBCO das Framework der Spotfire Mods ergänzt. "Mods ermöglichen die Entwicklung von Analyse-Tools mit individuellen visuellen Elementen und Erweiterungen, damit Unternehmen und Organisationen einen echten Mehrwert aus ihren Datenbeständen erzielen", erläutert Ulrich Hatzinger.

Neben verbesserten Visual-Analytics-Tools für benutzerdefinierte Dashboards und andere Visualisierungen sind die Spotfire Data Science Mods neu im Angebot. Sie erweitern das Mods-Framework durch Datenfunktionen, KI- und Data-Science-Funktionalitäten. Das heißt: Ein Fachanwender kann hier statistische Methoden oder einen Algorithmus für seinen Datensatz auswählen und hinter einen Button platzieren. Klickt er auf die Schaltfläche, wertet der Algorithmus die Daten entsprechend aus.

Geplant sind zudem Action Mods für die Integration von verschiedenen Systemen mit Spotfire. So ist es dann möglich, direkt aus Spotfire heraus eine Aktion etwa im SAP-System auszulösen. Dafür ist im SAP-System eine Logik zu hinterlegen. Mit den Workflow Mods lässt sich in Spotfire künftig eine Art Storyboard erstellen, die Nutzer durch bestimmte Analytics-Prozesse führen, beispielsweise von der Auswahl eines Landes über die Auswahl von Regionen bis hin zur Auswahl von Städten.

TIBCO WebFOCUS: Das Produkt-Upgrade von WebFOCUS umfasst neue Cloud-native Bereitstellungsfunktionalitäten und erweiterte Authoring- und Assembly-Features wie Filtering, Styling, Reporting und App-Entwicklung in einem einzigen Hub.

TIBCO Data Science: TIBCO Data Science bietet jetzt neue Konnektoren für eine Reihe von Cloud-Datenquellen, unterstützt native Spark-Pipelines, integriert TIBCO Data Virtualization und vereinfacht die Auswahl und den Einsatz von Datenmodellen.

TIBCO Streaming: Diese Lösung ermöglicht Echtzeit-Analysen inklusive Dynamic Learning und wird in Kürze verfügbar sein. Dazu Ulrich Hatzinger: "Nutzer können mit TIBCO Streaming Datenmodelle mit Streaming-Daten kombinieren und für Analysen in einem Dashboard visuell aufbereiten. Damit ist es möglich, Vorhersagen in Echtzeit anzupassen, Trends zu erkennen sowie schnell auf Veränderungen zu reagieren."

Neues von TIBCO Labs

Im Rahmen der TIBCO Labs arbeitet TIBCO gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an Innovationen rund um das Management und die Analyse von Daten. Dazu gehört beispielsweise das Project AIR für die Sammlung, das Management und die Auswertung der Daten von IoT-Anwendungen.

Mit TIBCO Cloud Discover, TIBCO Cloud Composer und TIBCO LABS Gallery hat das Unternehmen drei Ergänzungen für sein Cloud-Portfolio in der Pipeline, die aus den TIBCO Labs hervorgingen und bald verfügbar sein werden: