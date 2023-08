Google hat mit Project IDX eine browserbasierte Entwicklungsumgebung vorgestellt, die einen Generative-AI-Assistenten mit Templates für gängige JavaScript-Frameworks und einer Cloud-gehosteten Linux-VM kombiniert. Laut Google soll Project IDX - das sich derzeit noch in der Preview befindet (hier geht's zur Warteliste) - demnächst auch Support für Python, Go und andere Programmiersprachen bieten.

Mit der KI-infusionierten Entwicklungsumgebung möchte der Suchmaschinenriese Entwicklern erleichtern, Full-Stack- und Multiplattform-Anwendungen mit gängigen Sprachen und Frameworks zu erstellen und bereitzustellen. Project IDX wurde auf Googles Cloud-Plattform aufgebaut und wird vom Foundational-KI-Modell Codey angetrieben. Es dient Google laut eigener Aussage auch dazu, zu explorieren, wie KI-Innovationen wie Codey oder das PaLM-2-LLM Softwareentwickler künftig dabei unterstützen können, schneller besseren Code zu kreieren.

Develop from anywhere, on any machine.



?? Introducing Project IDX, an experimental new project aimed at bringing your entire full-stack, multiplatform development workflow to the cloud.



Learn more ?? https://t.co/tPQHPpVrPo pic.twitter.com/DCTu6kR0ft