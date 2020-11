Mit dem Zertifikat Android Enterprise Recommended (AER) zeichnet Google Android-Geräte und dazugehörige Services aus, die im Enterprise-Umfeld bevorzugt Verwendung finden sollten. Die Zertifizierung soll es Unternehmen erleichtern, mobile Lösungen für ihre Betriebsabläufe auszuwählen und diese zu integrieren.

Bereits von Beginn an hatte Android Enterprise Recommended allerdings einen kleinen Schönheitsfehler: Samsungs Galaxy-Geräte, die bei vielen Unternehmen als Defacto-Standard für den Enterprise-Einsatz gelten, fehlten. Grund dafür war, dass die Smartphones und Tablets teilweise nicht die von Google angesetzten Anforderungen für die Aufnahme in das Partnerprogramm erfüllten. Dazu zählt etwa die Bereitstellung von Security-Patches und größeren System-Updates für mindestens drei Jahre. Zudem bereitete die erforderliche Unterstützung von Android Zero-Touch dem koreanischen Hersteller Bauchschmerzen, hat er doch in seiner Knox Platform for Enterprise (KPE) mit Knox Mobile Enrollment eine eigene Lösung zur kontaktlosen Bereitstellung von Enterprise-Devices.

Android Enterprise und Samsung Knox rücken zusammen

Wie Samsung und Google nun bekannt gaben, haben sie in den vergangen zwei Jahren die Schnittstellen von Android Enterprise und Samsung Knox Platform for Enterprise in Einklang gebracht und ihre Services für die Registrierung von kompatiblen Mobilgeräten - Android Zero-Touch Enrollment und Knox Mobile Enrollment - synchronisiert. Als Resultat haben Kunden, die Samsung-Geräte einsetzen, jetzt die Möglichkeit, je nach ihren Bedürfnissen und Präferenzen zwischen den beiden Diensten zu wählen.

Die Anpassungen haben zudem zur Folge, dass nun ausgewählte Samsung Galaxy Geräte mit Android 11 und höher in das Programm Android Enterprise Recommended aufgenommen werden. Dazu zählen das Galaxy S20, Note20, Tab S7 und S7+ sowie Ruggedized Devices wie das XCover Pro.

Betrachtet man die Zahl der Partnerfirmen, war der Schritt für Samsung (und Google) längst überfällig: 2018 mit sieben Geräteherstellern gestartet, umfasst das Programm inzwischen mehr als 30 globale Partner. Zuletzt kamen Devices führender Hersteller wie Lenovo, OnePlus, Oppo und Xiaomi hinzu. Die aufgrund des Handelsembargos nicht mehr Update-fähigen Huawei-Geräte wurden hingegen im Mai 2019 aus der "Android Enterprise Recommended"-Liste entfernt.

Zero-Touch wird einfacher nutzbar

Google wiederum verspricht, dass der Rollout von Android-Geräten für Unternehmen einfacher wird. So ist geplant, Zero Touch über ein Update in Google Play Services für alle Geräte ab Android 9 - einschließlich Samsung-Devices - zur Verfügung zu stellen. Außerdem seien die Enterprise-Mobility-Management-Anbieter (EMM) aus dem Android Enterprise Recommended Programm gerade dabei, Zero-Touch in ihre Lösungen zu integrieren. Als Resultat könnten Unternehmen ab 2021 ihre Konten verknüpfen, um ihre Zero-Touch-Geräte automatisch von ihrer EMM-Konsole aus zu konfigurieren und zu verwalten, anstatt dazu das Zero-Touch-Portal zu nutzen.