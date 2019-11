Leihfahrräder, sei es für touristische Zwecke oder für den Alltag, werden in den großen Städten immer populärer. Doch gerade für auswärtige Besucher macht es die Vielzahl von Anbietern nicht einfach, einen Überblick über (freie) Räder zu bekommen. Dazu müsste man zum einen wissen, welche Verleihdienste vor Ort überhaupt zur Verfügung stehen.

Anschließend müsste man dann in einem zweiten Schritt von jedem dieser Anbieter deren App auf dem Smartphone installieren und die tatsächliche Verfügbarkeit der Leihräder prüfen. Hier hilft die neue Real-time-Übersicht von Google, die weltweit in zunächst 24 Städten anzeigt, wo aktuell wie viele Fahrräder zu Verfügung stehen. In Deutschland beschränkt sich der Service anfangs auf Berlin und Hamburg. Um die Echtzeit-Anzeige zu nutzen, starten Sie Google Maps im Browser oder öffnen die App auf dem Mobiltelefon. Wenn Sie nun in die Suchzeile der Kartenansicht „Bike Sharing“ eintippen, erscheint über die Orts-Pins der Stationen hinaus eine Liste mit den exakten Angaben. Im Browser steht da beispielsweise „4/13 Fahrräder verfügbar“, in der Mobil-App „4/13“. Die App navigiert über einen Button direkt zur Station. Im Browser müssen Sie sich zunächst für eine Station oder einen Anbieter entscheiden.

Weitere Informationen inklusive der Städteliste finden Sie bei Google. In den nächsten Monaten will der Internetkonzern die Echtzeitdaten für Leihfahrräder auf weitere Städte und Regionen ausdehnen.



