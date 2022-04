Im Rahmen der mit iFixit getroffenen Vereinbarung wird der Reparaturspezialist im Laufe des Jahres in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und den EU-Ländern, in denen das Pixel erhältlich ist, Google-Originalteile einzeln und in Kits mit dem dazu benötigten Spezialwerkzeug verkaufen. Zunächst sollen für das Pixel 2 bis Pixel 6 Pro die am meisten für Reparaturen benötigten Teile wie Akkus, Displays oder Kameras einzeln sowie als Fix Kits angeboten werden. Später soll das Programm dann auf künftige Modelle ausgeweitet werden, gab iFixit in einem Blogbeitrag bekannt.

Leichtere, leichter zugängliche Reparaturen

Will man sein Pixel-Smartphone nicht selbst reparieren, so Google, gebe es in allen Ländern, wo Pixel-Geräte verkauft werden, entsprechende Kooperationen mit unabhängigen Reparaturdienstleistern. Dazu zähle uBreakiFix, die an mehr als 750 Standorten in den USA und Kanada Pixel-Reparaturen innerhalb und außerhalb der Garantiezeit anbieten. Ähnliche Partnerschaften bestünden mit Anbietern von Vor-Ort-Support in Kanada, Deutschland, Japan und Großbritannien, und weitere sollen folgen.

Googles Vereinbarung mit iFixit folgt auf eine ähnliche Vereinbarung mit Samsung, das ebenfalls plant, in den USA Smartphone-Teile über die Reparatur-Website anzubieten. Die Kooperation mit Samsung beginnt in diesem Sommer, deckt aber zunächst nur die Galaxy-Geräte S20, S21 und Tab S7+ ab.

Auch Apple hat Ende 2021 ein Programm zur Self-Service-Reparatur angekündigt, das nach dem Start in den USA im Laufe dieses Jahres auch auf weitere Länder ausgeweitet werden soll. Zunächst sind Apple-Teile, Werkzeuge und Reparaturanleitungen nur für iPhone 12 und iPhone 13 verfügbar, der Schwerpunkt liegt dabei laut Apple auf den am häufigsten gewarteten Komponenten liegen, wie dem Display, der Batterie und der Kamera des iPhone.

Recht auf Reparatur

Inwieweit die Hersteller wirklich die Langlebigkeit ihrer Geräte unterstützen wollen, oder angesichts Initiativen wie dem Freedom of Repair Act in den USA oder dem Recht auf Reparatur in der EU in Vorleistung gehen - darüber lässt sich streiten. So erklärt Google zwar , dass "die Verbesserung der Reparierbarkeit ein wichtiger Weg ist, um die Lebensdauer und den Nutzen Ihres Smartphones zu verlängern." Allerdings erhalten Pixel-Smartphones derzeit lediglich für drei Jahre wichtige Software-Updates, während Samsung für seine Galaxy-Serie vier und Apple sechs Jahre lang Updates anbietet.