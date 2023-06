Viele Android-Besitzer nutzen Google Wallet zum mobilen Bezahlen - und um Tickets für unterwegs abzuspeichern. Das geht oft auch, abhängig vom jeweiligen Verkehrsbetrieb, mit Zug- und Bahntickets. Davon ausgenommen war das Deutschlandticket (hier alle Infos zum 49-Euro-Ticket), doch das ändert sich jetzt.

Google hat ein umfangreiches Update für Google Wallet präsentiert, das auch bereits an Nutzer ausgespielt wird. Und laut Google kann das Deutschlandticket dem Wallet in der neuen Version hinzugefügt werden. Allerdings mit einer Einschränkung, denn laut Google funktioniert das nur mit "ausgewählten Verkehrsbetrieben". Sprich, abhängig davon, wo Sie Ihr Deutschlandticket kaufen, können Sie es der Wallet hinzufügen oder auch nicht. Welche Verkehrsbetriebe die Unterstützung für Google Wallet anbieten werden, ist noch nicht bekannt.

Google Wallet: Das ist noch neu

Eine weitere Neuerung für Google Wallet ist die Möglichkeit, Barcodes und QR-Codes in der App abzuspeichern. So soll es möglich werden, physische Karten zu digitalisieren, die eigentlich kein Google Wallet unterstützen. Das Gleiche gilt für Tickets, Paketcodes und alles, was einen Bar- oder QR-Code enthält.

Einige weitere Neuerungen sind eher für den US-Markt relevant. So erweitert Google das Abspeichern von digitalen Ausweisdokumenten wie Führerscheinen in Google Wallet und führt außerdem eine neue Funktion ein, mit der private Daten (wie zum Beispiel die Krankenversicherungskarte) als "privater Pass" in der Wallet abgelegt werden können. Um diese aufzurufen, muss der Nutzer seine Identität bestätigen, beispielsweise per Fingerabdruck.

Im weiteren Verlauf des Jahres möchte Google noch eine Funktion ergänzen, mit der auch Firmenausweise zu Google Wallet hinzugefügt werden können. (PC-Welt)