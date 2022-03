Bislang setzte die Ukraine für diese Zwecke auf eine Third-Party-App - nun hat der Suchmaschinenriese Google im Rahmen eines Blogposts angekündigt, über Google Play ein "Air Raid Alert"-System für Android-Telefone in der Ukraine auszurollen.

Laut Google soll das im Schnellverfahren gebaute System die vorhandenen Luftangriffswarnsysteme der Ukraine unterstützen. Dabei soll es sich auf die Alerts stützen, die von der ukrainischen Regierung herausgegeben werden.

Dave Burk, VP Engineering Android, kündigte das Feature auch über seinen Twitter-Account an und gab bei dieser Gelegenheit auch Einblicke in die technischen Grundlagen, auf denen Googles "Air Raid Alert"-System fußt:

The system leverages our low latency alert mechanism we built for earthquake alerts. The air raid system is supplemental to, and shares the same triggers used for, the country's existing air raid alert systems. 2/3