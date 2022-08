Übersetzt Google Translate einen literarischen Text, entfallen auf zehn Wörter 0,36 Fehler. Bei geschäftlichen Webseiten sind es 0,56 und bei umgangssprachlichen Ausdrücken sogar 2,77 Fehler. Zu diesem Ergebnis kommt das auf Online-Sprachkurse spezialisierte Unternehmen Preply, das Texte dieser drei Kategorien testhalber vom Englischen ins Deutsche, Italienische und Spanische übersetzt hat - und umgekehrt. Die Ergebnisse wurden anschließend mit dem Know-how zweisprachiger Sprachexperten verglichen.

Preply konzediert der Google-Software, durch das neuronale Übersetzungsmodell "Google Neural Machine Translation" (GNMT) immer besser geworden zu sein. Doch gerade im umgangssprachlichen - also zwischenmenschlichen - Bereich könne der Einsatz von Google Translate immer noch zu massiven Missverständnissen führen. Die Genauigkeit der Übersetzung schneide in dieser Testkategorie schlechter ab als bei literarischen Texten oder geschäftlichen Webseiten. Die Prüfer bewerteten die durchschnittliche Lesbarkeit auf einer Skala von eins bis zehn bei literarischen Texten mit 6,03, bei geschäftlichen Webseiten mit 7,40 und bei umgangssprachlichen Ausdrücken mit 5,38.

Google Translate machen Redewendungen zu schaffen

Auffällig ist, dass Google Translate mit etlichen Redewendungen wie zum Beispiel "Hals- und Beinbruch" nicht gut zurechtkommt. Hier treten in zehn analysierten Wörtern 2,77 Fehler auf. "Als Tool mit künstlicher Intelligenz (KI) ist es für Google Translate schwierig, die einzigartigen menschlichen und emotionalen Nuancen zu verstehen, die erforderlich sind, um die Bedeutung eines regionalspezifischen Satzes in die Zielsprache zu übertragen", bilanziert Preply.

Am besten beherrscht das Tool die Übersetzung aus Inhalten anderer Sprachen ins Englische. Hier fanden die Tester eine Genauigkeit von 97 Prozent, kritisieren aber die Lesbarkeit: In Sachen Genauigkeit und Klarheit bleibe Google Translate hinter den Leistungen menschlicher Übersetzer zurück. Die Übersetzung englischer Umgangssprache in andere Sprachen erwies sich dagegen mit nur 72 Prozent Genauigkeit als am schwierigsten.

Google Translate lernt, indem es auf mehrsprachige Inhalte aus dem Internet zugreift. Da Englisch eine der am häufigsten gesprochenen und geschriebenen Sprachen der Welt ist, hat das Tool Zugang zu mehr englischen Dokumenten als zu allen anderen Sprachen. Dadurch ist Google Translate nahe an englischen Muttersprachlern, die es beherrschen, aus anderen Sprachen in ihre eigene zu übersetzen.

Spanisch besser als Deutsch und Italienisch

Da auch Spanisch zu den meistgesprochenen Sprachen auf der Erde gehört, verwundert es nicht, dass Google Translate hier die zweitbesten Ergebnisse bringt. Mit Italienisch und Deutsch tut sich das Tool viel schwerer, laut Preply ist es für die Übersetzung dieser Sprachen kein zuverlässiges Werkzeug. Italienisch sei mit 0,59 Fehlern pro zehn analysierten Wörtern für Google am schwierigsten zu übersetzen. Mit 0,54 Übersetzungsfehlern schneidet Deutsch nicht viel besser ab. (hv)