Die mobilen Gmail-Apps für Android und iOS erhalten ein Update, mit welchem Gmail nun endlich auch auf mobilen Geräten auf einen neuen Stand gebracht wird. Die Browser-Variante von Gmail hat Google in den vergangenen Monaten ordentlich aufgepeppt und immer wieder neue Funktionen hinzugefügt. Zuletzt erhielt Gmail vor knapp einer Woche gleich drei neue Funktionen auf einen Schlag.

Mit dem Update erhalten nun auch die mobilen Gmail-Apps das Google Material Design. "Neben der neuen Optik werten einige bereits aus der Desktop-Version bekannte Funktionen die Benutzerfreundlichkeit der App noch weiter auf", so Google in seiner Ankündigung. So können Anwender nun beispielsweise Mail-Anhänge wie Fotos und Dokumente schneller abrufen, ohne zunächst die Mails öffnen zu müssen. Auch das Wechseln zwischen dem privaten und beruflichen Konto wird erleichtert. Google erhöht auch die Sicherheit. Mit einem großen, roten Warnhinweis wird nun vor verdächtigen Mails gewarnt.

Ziel von Google ist es, mit der Zeit alle seine Apps auf das Google Material Designumzustellen. Die Web-Anwendungen Gmail, Drive, Kalender, Docs und Sites wurden bereits entsprechend angepasst. Nun folgen Gmail für Android und iOS und weitere mobile G-Suite-Anwendungen. (PC-Welt)