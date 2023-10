Googles Kartendienst Google Maps hat sich in den vergangenen Jahren zum Goldstandard für die Navigation entwickelt. Egal, ob eine Wanderung oder eine längere Autofahrt geplant werden soll, über Google Maps lassen sich die gewünschten Navigationsdaten schnell und kostenlos abrufen. Sogar ein Download der Karten ist möglich, dadurch ist während der Fahrt nicht einmal eine Internetverbindung notwendig.

Temperaturen am Zielort

An einer Stelle musste Google Maps aber bislang passen: Es zeigte nicht das Wetter am gewünschten Zielort an. Wer beispielsweise an die Ostsee fahren möchte, musste bislang auf gängigen Wetterportalen oder in Wetterapps nachschauen, ob es in den kommenden Tagen dort regnet oder schneit. Hier will Google offenbar aufholen. Die ersten Nutzer erhalten für bestimmte Orte innerhalb von Google Maps schon eine Live-Anzeige für die Wetterbedingungen vor Ort. Konkret listet der Dienst die aktuellen Temperaturen für die kommenden Stunden sowie die jeweilige Luftqualität auf.

Sonne oder Wolken?

Auf der Kartenübersicht werden die Echtzeit-Wetterinformationen als kleine Icons in der linken oberen Ecke dargestellt. Eine Wolke oder Sonne deutet auf die jeweilige Wetterlage hin, dazu zeigt Google die Temperatur sowie die Luftqualität am gewünschten Ort an. Wird diese Mini-Information angeklickt, so erscheinen weitere Informationen zum Wetter für die kommenden Stunden.

Google scheint diesen Zusatz-Service aktuell als "Staged Rollout" auszuliefern. Das bedeutet, dass die Funktion in den kommenden Tagen bei allen Nutzern zur Verfügung stehen sollte. Bei einem Testlauf unter iOS für deutsche Städte wurde zumindest die Temperatur bereits in der oberen linken Ecke dargestellt. (PC-Welt)