Google hat eine Reihe spannender Neuerungen für Google Maps bekannt gegeben. Damit sollen Sie Ihre Routen einfacher planen und neue Orte entdecken können. Möglich machen soll das wieder mal KI.

Immersive View: Route vorab fotorealistisch abfahren

Eine der Neuerungen sind die "immersiven Ansichten" (Immersive View) für Routen. Damit können Sie Ihre Reise auf völlig neue Weise planen, bevor es losgeht. Egal, ob mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Sie geben in Google Maps Ihre Route ein und tippen dann auf die Vorschau "Immersive View", um Ihre Route in einer mehrdimensionalen Ansicht von Anfang bis Ende zu sehen. Mit detaillierten, visuellen Abbiegehinweisen können Sie sich auf jede Kurve und Abzweigung vorbereiten. Mit dem Zeitschieberegler können Sie Informationen wie simulierte Verkehrs- und Wetterbedingungen berücksichtigen lassen.

Allerdings gibt es für deutsche Nutzer hier eine wesentliche Einschränkung: Immersive View steht ab heute nur für Routen in Amsterdam, Barcelona, Dublin, Florenz, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokio und Venedig zur Verfügung - auf Android und iOS.

Google-Lens-Funktion in Google Maps

Die Google-Lens-Funktion in Google Maps nutzt KI und Augmented Reality, um Ihnen dabei zu helfen, sich schnell zu orientieren. Tippen Sie auf das Google-Lens-Symbol in der Suchleiste und richten Sie Ihre Kamera nach vorn, um Informationen über Geldautomaten, Bahnhöfe, Restaurants, Cafés und Geschäfte in Ihrer Nähe zu erhalten. Die Google-Lens-Funkton in Google Maps wird ab dieser Woche in mehr als 50 neuen Städten ausgerollt - darunter Austin, Las Vegas, Rom, São Paulo und Taipeh. Ob diese Neuerung zum Start auch schon für deutsche Städte verfügbar ist, verrät Google nicht.

Detailliertere Karten

Google Maps soll in den kommenden Monaten für zwölf Länder, darunter auch Deutschland, detailliertere Karten bekommen. Zum Beispiel verbesserte Fahrspurdetails auf mehrspurigen Straßen wie Autobahnen. Letztendlich handelt es sich dabei um einen Abbiege- oder Spurassistenten, wie man es beispielsweise von Tomtom kennt.

Bessere Infos zu Tempolimits

Zudem will Google die Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen verbessern, jetzt erstmals auch in Deutschland. Hierzu blendet Google Maps die aktuell geltende Geschwindigkeitsbegrenzung links unten auf der Karte als Verkehrszeichen ein. Das soll immer dann helfen, wenn es schwierig ist, Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder auf der Straße zu erkennen. Die Anzeige der Tempolimits steht damit in 20 Ländern zur Verfügung.

Beide Funktionen werden in den kommenden Monaten auf Android, iOS und für Autos mit integrierter Google-Funktion verfügbar sein.

Mehr Informationen für Elektroautos

Ab dieser Woche wird Google Maps E-Autofahrern auf Android-Geräten und iOS-Geräten mehr Informationen zu unterstützten Ladestationen anzeigen. Zum Beispiel, ob ein Ladegerät mit Ihrem Auto kompatibel ist und ob die verfügbaren Ladegeräte schnell, mittelschnell oder langsam sind. Sie sehen zudem, wann eine Ladestation zuletzt benutzt wurde, damit Sie keine Zeit mit der Suche nach einer defekten Ladestation verschwendet. Diese Updates werden ab dieser Woche weltweit für iOS und Android eingeführt, wo immer solche Informationen zu Ladestationen verfügbar sind.

Verbesserte Suche nach Freizeitaktivitäten

Wenn Sie jetzt in Google Maps nach bestimmten Dingen sucht, zum Beispiel nach "Kürbisfeld mit meinem Hund", erhalten Sie zuerst Ergebnisse mit Fotos von dem, wonach Sie suchen. Mit dieser visuellen Liste sollen Sie neue Orte entdecken können, die Ihnen höchstwahrscheinlich gefallen werden. Scrollen Sie durch die Ergebnisse, tippen auf ein Foto für mehr Informationen und navigieren dann direkt dorthin. Diese neue Art der Suche in Google Maps wird ab dieser Woche in Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA eingeführt und nach und nach auf weitere Länder ausgedehnt.

Wenn Sie noch gar keine Ahnung haben, was Sie unternehmen wollen, können Sie nach "Freizeitaktivitäten" suchen, um thematische Vorschläge wie "Kunstausstellungen" etc. zu erhalten. Sie können die Optionen sogar in einer Liste speichern, wenn Sie sie später wieder besuchen möchten. Thematische Ergebnisse für Aktivitäten und Restaurants werden in den kommenden Wochen weltweit auf Android und iOS eingeführt. (PC-Welt)